Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "Ekimde 1'inci Su Şurası Toplantısı düzenleyip, akabinde Şura sonuçlarını duyuracağız" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası kapsamında gelecek ay "1'inci Su Şurası Toplantısı" düzenleyerek, akabinde çıkan sonuçları kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, nisan ayında çalışmaları başlayan Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nda gelinen aşamaya ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın başta tarımsal faaliyetler olmak üzere tüm sosyal ve ekonomik alanlarda olumsuz etkisinin hissedilmeye başlandığını belirten Pakdemirli, bu sebeple suyun kıymetinin daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Pakdemirli, suyun amaca yönelik doğru ve verimli kullanımı konusunda toplumsal farkındalığın artmasının, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin en önemli stratejileri arasında yer aldığını kaydetti.

Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası kapsamında 11 çalışma grubunda bakanlıkla birlikte 66 üniversiteden 141 akademisyen, 38 ulusal sivil toplum kuruluşundan katılımcı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, büyükşehir belediyeleri yetkilileri, su ve kanalizasyon idarelerinden temsilciler, 32 özel sektör ile su kullanıcılarını da kapsayan toplam 1631 katılımcının fikir ve önerilerini sunduğunu aktaran Pakdemirli, Şura kapsamında suyun verimli kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.

Bakan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı zamanda suyun sanayide ve belediyelerde etkin kullanımı ve yönetimi için çerçeve çizeceğiz. Su Şurası, suyun tek elden yönetimini hedefleyen önemli bir platformdur. Tek elden yönetim hedefine ulaşmak için çıkartılması planlanan Su Yasası'nın temeli tüm paydaşların ortak aklıyla oluşturulacak."

"Su Kanunu'nu da TBMM'ye sunmak istiyoruz"

Pakdemirli, Su Şurası çalışmalarına nisan ayında başlandığını hatırlatarak, "Çalışma grupları mayıs-ağustos ayları arasında faaliyetlerini tamamladı. Ekim ayı içinde 1'inci Su Şurası Toplantısı'nı düzenleyip, akabinde Şura sonuçlarını kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Şura kararlarının gerçekleşmesi için Su Kanunu taslağını da eş zamanlı ihtiyaca göre hazırladıklarını belirten Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edecekleri Sonuç Bildirgesi ile söz konusu düzenlemeyi TBMM'ye sunmak istediklerini bildirdi.

Pakdemirli, bu kanunla suyun tek elden yönetimi ve koordinasyonunun sağlanacağına dikkati çekerek, "Tarım, sanayi ve evsel su tüketimlerine düzenlemeler getireceğiz. Böylece iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi faktörlerin etkilerini en az şekilde hissedeceğiz." bilgisini de paylaştı.