Üye Girişi
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

26.01.2022 10:26
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Son dakika gündem haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kış şartlarında beslenmekte zorlanan hayvanlar için doğaya 200 kilo kuru ot ve 150 kilo buğday ile 100 kilo havuç bıraktı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kış şartlarında beslenmekte zorlanan hayvanlar için doğaya 200 kilo kuru ot ve 150 kilo buğday ile 100 kilo havuç bıraktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor. Bu kapsamda son 2 yıl içerisinde doğaya yaklaşık 3 milyon kilo yem desteğinde bulunuldu. Yaz aylarında su sıkıntısı çeken hayvanlara su temini, kış aylarında ise yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara yem takviyesi çalışmalarını sürdüren DKMP Genel Müdürlüğü, bu faaliyetlerin yapıldığı bölgeleri fotokapanlarla da izliyor. Böylece yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı tespit ediliyor. Ülke genelinde elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak beslenmek ve su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor. Özellikle bozayı, yaban kedisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin oluşturulan alanlara gelip beslendikleri ve su içtikleri kameralara yansıyor.Öte yandan Bakan Pakdemirli de olumsuz hava şartlarının devam ettiği Beypazarı'nın Eğriova bölgesinde yaban hayvanları için doğaya 200 kilo kuru ot ve 150 kilo buğday ile 100 kilo havuç bıraktı.


Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı
YORUMLAR
500

Bekir Pakdemirli, Beypazarı, Ankara, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika


6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
ABD'de korkunç kadın cinayeti: Türk öğretmen katledildi, annesi yaralandı ABD'de korkunç kadın cinayeti: Türk öğretmen katledildi, annesi yaralandı         
10:11
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında         
17:55
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12

Son Dakika Haberleri
10:15 Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı
10:10 ABD'de korkunç kadın cinayeti: Türk öğretmen katledildi, annesi yaralandı
10:04 Antalya'da belediyeden esprili ''tuzlama'' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi
10:01 İşsizlik için yeni hamle! 6 aydan fazla işsiz olan kişilere devlet desteği
09:56 Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi
09:55 Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor
09:49 2022 ek ders ücretleri netleşti! Öğretmenler ilk 6 ayda ne kadar alacak?
09:44 İstanbul'da bir kepçe suya gömüldü, operatör yaşamını yitirdi
09:33 Buzla kaplı suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
09:32 Hükümetten istihdam hamlesi! Son 6 aydır işsiz olanları işe alanlara 7 bin 693 liraya kadar destek verilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 10:33:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement