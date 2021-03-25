Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz"
25.03.2021 21:45
Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı bölgelerdeki süt üreticilerinin satışta zorlandıklarını iletmeleri üzerine ihtiyaç olan illerde en kısa sürede alıma başlayacaklarını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı bölgelerdeki süt üreticilerinin satışta zorlandıklarını iletmeleri üzerine ihtiyaç olan illerde en kısa sürede alıma başlayacaklarını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından, süt alımına ilişkin Et ve Süt Kurumuna (ESK) talimat verdiğini belirterek şu paylaşımda bulundu:
"Bazı bölgelerimizde süt üreticilerimizin, mevsimsel arz fazlalığına bağlı olarak süt satışında zorlandıklarını iletmeleri üzerine ESK Genel Müdürümüze talimatı verdim. İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun."
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