Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli IPARD kapsamında 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli IPARD kapsamında 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık

23.03.2021 15:00

Son dakika haberler: Bakan Pakdemirli: IPARD kapsamında 11 milyar liralık yatırımın önünü açtıkTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2011'den bugüne Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) programı kapsamında, toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık.

Bakan Pakdemirli: IPARD kapsamında 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2011'den bugüne Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) programı kapsamında, toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık. Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık" dedi.

Bakan Pakdemirli, 'IPARD Yatırımcı Buluşması' programına katıldı. Programda Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkan Vekili Muhammed Adak, IPARD programından hibe alan 21 yatırımcı ve çok sayıda davetli yer aldı. Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınma kapsamında çok sayıda hibe programı uyguladıklarını, kırsalı çok yönlü ve insan odaklı desteklediklerini söyledi. Pakdemirli, "Bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödedik. Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu, kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldı. Böylece; sağladığımız bu desteklerle, kırsalda binlerce modern tesis kurduk. Bu tesisler ile üretiminin gücünü artırırken, on binlerce kişiye de yeni istihdam kapılarını açmış olduk. İşte yaptığımız bu hamleler sayesinde bir hayal gerçek oldu ve doğduğumuz yer, doyduğumuz yer oldu. Her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var; ülkemizin kalkınması, kırsalın kalkınmasından geçer" dedi.

'19 BİN 319 PROJE SAHİBİ İLE SÖZLEŞME İMZALADIK'

Bakan Pakdemirli, uyguladıkları kırsal kalkınma programları içinde, IPARD'ın ayrı ve önemli bir yeri olduğunu söyledi. IPARD kapsamında, 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara, yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe verdiklerini hatırlatan Pakdemirli, "Hayvancılıktan kırsal turizme, gıda ürünlerinin işlenmesinden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, arıcılıktan seracılığa, el sanatlarından yenilenebilir enerjiye kadar geniş yelpazede kırsaldaki yatırımlara destek sağlıyoruz. AB Komisyonu tarafından akreditasyonun alındığı 2011'den bugüne IPARD Programı kapsamında, toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık. Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık. IPARD hibeleriyle, kırsala yapılan AB standartlarındaki yüksek üretim kapasiteli, küresel rekabet edebilirliğe sahip uluslararası çevre ve hijyen niteliklerine uygun yatırımları ülkemize kazandırdık" diye konuştu

'2020 YILINDA 957 MİLYON HİBE ÖDEMESİ YAPTIK'

Bakan Pakdemirli, son 3 yılda ise IPARD hibelerini daha hızlı ve daha etkin uygulanması için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, toplam 5 bin 47 projeye, yaklaşık 2 milyar lira destek verdiklerini ve kırsalda 13 bin vatandaşa istihdam sağladıklarını söyledi. Pakdemirli, "Tabii, 'bu hibeler sadece tarım ve hayvancılığa gidiyor' diye bakmak doğru değil. Verilen desteklerin ekonomideki çarpan etkisini göz önüne aldığımızda kalkınmaya sağlanan faydanın ne kadar büyük olduğunu fark edebiliriz. Geçtiğimiz 2020'de dünya gündemine oturan küresel koronavirüs salgınında da üreticimizi, yatırımcımızı IPARD Programı kapsamında desteklemeye durmadan, beklemeden, hız kesmeden devam ettik. 2020'de hayata geçirilen 2 bin 752 proje ile vatandaşlarımıza 957 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda toplam 1,5 milyar liralık yatırımın hayata geçmesini sağladık. Ayrıca, yatırımcılara kolaylık sağlamak amacıyla, yatırım öncesi finansman kaynağı sağlayabilmek için ödeme yapacağımız hibe desteğinin yüzde 50'si tutarında avans alabilme imkanını getirdik. Fiyat artışlarından kaynaklanan maliyet yükselmelerini telafi etmek amacıyla IPARD Programı'nın 8'nci ve 9'ncu çağrılarında, sözleşme imzalanan yatırımcıların sözleşme tutarlarında fiyat güncellemelerini gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli IPARD kapsamında 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık
Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli IPARD kapsamında 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık
Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli IPARD kapsamında 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık
Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli IPARD kapsamında 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık

Kırsal Kalkınma Programı, Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli IPARD kapsamında 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık - Son Dakika


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