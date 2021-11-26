Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "İzmir'de son 19 yıldaki çalışmalarımızı kuş kanadı kalem olsa yazmaya yetmez" - Son Dakika

Deprem Konutları Teslim Töreni
İstiklal Marşı'nın okunması
İzmir depreminin anlatıldığı filmin gösterimi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutların hak sahiplerine teslim törenine katıldı.
Kaynak: AA
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