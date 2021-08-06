TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ile Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" dedi.