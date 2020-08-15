Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: Orman alanlarını korumak ve artırmak en önemli görevimiz - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: Orman alanlarını korumak ve artırmak en önemli görevimiz

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2015 ve 2018 yıllarında çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hem orman alanlarını korumak hem de artırmak en önemli görevimiz ve en önemli ödevimiz" dedi.

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: Orman alanlarını korumak ve artırmak en önemli görevimiz, System.String[]

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2015 ve 2018 yıllarında çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hem orman alanlarını korumak hem de artırmak en önemli görevimiz ve en önemli ödevimiz" dedi.

Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Göynüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2015 ve 2018 tarihlerinde büyük çapta yangın çıktı. Yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim birimlerine sıçradı. 2018'deki yangında bölgede bulunan villa ve konutlar boşaltılırken Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karabük, İzmir, Balıkesir, Keşan ve Edremit'te çağrılan 6 helikopter ile bir uçak havadan müdahale etti. Özellikle 11 Ağustos 2018'de çıkan yangın güçlükle söndürülürken, 36 hektar alan; 2015 yılında meydana gelen yangında 50 hektar alan zarar gördü. Zarar gören orman arazisinin imara açılması yönünde iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli harekete geçti. 7 Aralık 2018'de Bursa'ya gelen Bakan Pakdemirli, ünlü sanatçı Haluk Levent ile birlikte zarar gören 36 hektarlık ormanlık alana fidan dikti.

'TÜRKİYE ŞU AN EN İLERİDEDİR'AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, fidan dikilen ormanlık alanda dün incelemelerde bulundu. Esgin, yaptığı incelemelerin ardından Bakan Pakdemirli'yi telefonla arayarak, orman arazisine ekilen fidanların son durumu hakkında bilgiler verdi. Fidan dikilen araziyle ilgilenmelerinden dolayı AK Parti teşkilatına, Orman Bölge Müdürlüğü teşkilatına teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Hem orman alanlarını korumak hem de artırmak en önemli görevimiz ve en önemli ödevimiz. Bu konuda bize destek olan sayın Cumhurbaşkanımıza rabbim uzun ömürler versin. Kendisi için dua ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kazandırdığı bu kurumsal kapasiteyle Türkiye makinesiyle, teçhizatıyla, insan kaynağıyla, kaliteli orman teşkilatıyla Türkiye şu an en ileridedir. Türkiye artık çok iddialı bir ülke. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Biz de onun bize açtığı yol ve ışıkla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Size, parti teşkilatımıza, orman teşkilatımıza selam sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.'BÖLGE TIBBİ AROMATİK BAHÇEYE DÖNDÜ'Yaptığı incelemelerin ardından açıklama yapan Mustafa Esgin, bölgede son çıkan yangında 8 bin ağacın yandığını belirtti. Yanan 8 bin ağacın yerine 47 bin ağacın dikildiğini belirten Esgin, "2 yıl önce Mudanya'nın Çağrışan ve Göynüklü Mahallelerinde yaşanan yangında 36 hektar alan ormanımız yandı. Orada hemen hızlı bir hazırlık dönemiyle ağaçlandırma çalışması yapıldı. Burada, köylülerimizin de gelir kapısı olması düşünülerek tıbbi aromatik bitkilerin ekimi ile ilgili projelendirme yapıldı. Burada biberiye, ada çayı, defne, kekik ve daha birçok tıbbi aromatik bitkiyi burada ektik. Yüzde yüz başarılı olduğunu gördük ve bu bölgenin tıbbi aromatik bitki bahçesine döndüğünü sevinerek gördük. Her yıl burada olacağız. Yapılan çalışmaların ne noktada oluğunu değerlendireceğiz. O dönemler birtakım spekülasyonlar olmuştu. Yanan yerlerin imara açılacağı yönünde iddialar olmuştu. Halkımız bunların gerçek olmadığını biliyor. Ormanlarımız kanunlarla korunuyor. Millet devlet el ele bu duyarlılığa devam edeceğiz" dedi.

Açıklamalarını tamamlayan Mustafa Esgin, öte yandan, ünlü sanatçı Haluk Levent ile telefonda görüşerek kendisini Bursa'ya davet etti. Yangında zarar gören ormanlık alandaki fidan dikim çalışmalarına katılan Haluk Levent'e, orman arazisinin son durumu hakkında bilgiler veren Esgin, katkılarından dolayı Levent'e de teşekkür etti. Haluk Levent, sosyal medya hesabından fidanların fotoğrafını paylaşarak Esgin'e teşekkür etti.


Bekir Pakdemirli, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 09:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: Orman alanlarını korumak ve artırmak en önemli görevimiz - Son Dakika
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