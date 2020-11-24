Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: Pandemiye rağmen ihracatımız yüzde 6,3 artış gösterdi - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "193 ülkeye 1827 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Tarım ve Hayvancılık Sektör Meclisleri toplantısına video konferans yöntemi ile katılan Bakan Pakdemirli, tarımda oluşturdukları güçlü altyapının avantajlarını pandemi sürecinde net olarak gördüklerini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Bu süreçte, pek çok ülkede raflar boş kalırken, ülkemizde tarım-gıda sektöründe hamdolsun hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Perakende zincirlerini hızlı ve doğru şekilde yönlendirdik. Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladık. Pandemi sürecini şuana kadar başarıyla yürüttük. Son yayımlanan genelgede sektörlerimizi ilgilendiren yeni tedbirler bulunuyor. Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Bitkisel ve hayvansal üretimi yapanlar yine yasaklardan muaf olacak" dedi.

'TÜRKİYE NET İHRACATÇI BİR ÜLKE'Türkiye'nin, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "18 yılda tarımsal ihracatımız 3,7 milyar dolardan, 18 milyar dolara yükseldi. Son 18 yılda toplam 220 milyar dolar ihracat yaptık ve 73 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. 193 ülkeye 1827 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi" diye konuştu.'KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞIMIZ 55,1 MİLYON BAŞA ÇIKTI'Bakan Pakdemirli, yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, son 2 yılda bitkisel üretimin yüzde 8 artışla 124 milyon tona ulaştığını bildirdi. Pakdemirli, "Yani bitkisel üretimde 8,7 milyon ton ilave artış oldu. Ayrıca, tarımsal üretimimizi garanti altına almak için, 2020 yılında koruma altına aldığımız 26 büyük ova ile birlikte toplam 291 büyük tarımsal ovayı sit alanı olarak ilan ettik. Bu yıl, yüzde 75 tohum hibesi ile boş arazileri üretime kazandıracak projeleri başlattık. Hazine arazilerini üretime açarak, bitkisel üretimi daha da yukarılara taşıyacağız. Hayvan varlığımızda ise son 2 yılda artan rakamlar hemen göze çarpıyor. Büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 8 artışla 18,6 milyon baş, küçükbaş hayvan varlığımız ise yüzde 20 artışla 55,1 milyon başa çıktı. Hamdolsun bugün Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş sayısında ikinci sırada" ifadesini kullandı.'18 YILDA 310 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK'Tarımdaki tüm bu gelişmelerin arkasında üreticiye ve yatırımcıya verilen desteklerin büyük rolü olduğunun altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti: "Son 18 yılda, üreticilerimize reel rakamlarla toplam 310 milyar lira tarımsal destek verdik. Hayvancılıkta ise 18 yılda toplam 73 milyar lira destek ödedik. Bunun yüzde 21'i yani 15,5 milyar lirası son iki yılda ödendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte; son iki yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise üreticilerimize, 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vereceğiz. Son 2 yılda 12 yeni destek başlattık, birçok destek kalemi birim fiyatında artış yaptık."Bakan Pakdemirli ayrıca, tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirmek için kırsaldaki yatırımlara önemli destek sağladıklarını belirtti.