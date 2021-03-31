Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var."
31.03.2021 10:29
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Pakdemirli: "Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var."
Bakan Pakdemirli: "Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var."
31 Mart, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var.' - Son Dakika Ekonomi
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