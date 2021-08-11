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Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu

11.08.2021 18:52

Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu 29 Temmuzdan bu yana yangınların devam ettiği Muğla ilinde, İl afet Koordinasyon merkezi olan Marmaris Öğretmen evinde yapılan muhtarlar toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve...

Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu

MUĞLA - 29 Temmuzdan bu yana yangınların devam ettiği Muğla ilinde, İl afet Koordinasyon merkezi olan Marmaris Öğretmen evinde yapılan muhtarlar toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Konuşmasına yaşanan sel felaketi ile ilgili son 50 yılda böyle meteorolojik olarak yaşanmamış bir felaketle karşı karşıyayız sözüyle başlayan Bakan Pakdemirli HES ile alakalı sorun olmadığını dile getirdi. Hes barajlarının sele sebebiyet vermediğini, mevcut taşkında tesislerin üstüne çıkan doğalın dışında su akışı olduğunu dile getirdi. Bakan Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı bölgelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kastamonu,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Sinop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 'da Bartın'a hızlı bir şekilde yola çıktıklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli 53 ilde 288 yangının çıktığı ve çoğunluğunun kontrol altına alındığını, yangının 15. Gününde olduğunu ve yangınlar tamamen kontrol altına alınca zamanı sıfırlayacaklarını, bu yangınların milad olduğunu belirtti.

Muğla Köyceğiz, Burdur ve Antalya Manavgat'ta devam eden yangınların kontrol altına alınabilmesi için tüm hava ve kara ekipleri ile çalışıldığını belirten Pakdemirli, Milas'ta çıkan makilik alandaki yangın ile ilgili kanser gibi bir yanma biçimi orman mühendislerinin ancak okulda kitaplarda görebileceği bir yangın türü olduğunu, havadan 50 bin tondan fazla su atıldığını, yangının kalbine girerek kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Köyceğiz yangını ile ilgili ise karayolu ile müdahalenin mümkün olmadığı alanlara havadan savaş verildiğini, yanan bölgenin çok sarp ve çukur gibi bir yer olmasının çalışmaları zorladığını dile getirdi.

Bakan Pakdemirli orman yangınlarını yol açtığı hasarların tespitlerini yaptıklarını, Antalya'ya 11 Milyon, Muğla'ya 5 milyon 778 bin Liralık ödemelerin bugün başladığını, ayrıca Tarsim kapsamında tespit ve ödemelerinde yapılacağını dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çıkan orman yangınlarının başladığı andan itibaren alınan tedbirler eşliğinde en az hasarla atlattıklarını belirtirken, Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin bakımlarının tamamlanarak ünite ünite hizmete açıldığını ve açılmaya devam ettiğini, Yatağan Termik santralinin tehlike arz etmediğini söyledi.

Bakan Dönmez, sel bölgesinde tehlike durumuna göre elektirik kesintilerinin yaşanacağını, Berke Hes yetkilileri ile görüştüklerini regülatörün üstüne suyun aştığını ancak olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu
Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu
Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu
Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu
Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu
Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu
Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu
Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu
Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu

Bekir Pakdemirli, Yangın, HES, Sel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli ve Dönmez muhtarlar toplantısından sonra açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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