Bakan Pakdemirli: "Yangın kontrol altında değil ama iyiye doğru gözlemlerimiz mümkün"

Bakan Pakdemirli, Kozan'daki yangında kasıt olma ihtimali olduğunu söyledi

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesi'nde dün başlayan ve hala devam eden yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına almak üzere çalışmalarımız sürüyor. Henüz kontrol altında diyemiyoruz ama iyiye doğru gözlemlerimiz mümkün. Bunun bir kasıt olma konusunda ihtimal var" dedi.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 24 saattir süren yangın, rüzgarında etkisiyle bütün çevreye yayıldı.Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekiplerinin yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın kül olduğu alanda itfaiyenin söndürme çalışmaları ve köylülerin bekleyişi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de olay yerine gelerek yangını inceledi ve ekiplerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Dün saat 12.50 itibariyle ilk ihbarı aldıktan sonra ekiplerimiz 13.04'de müdahaleye başladılar. Nem yüzde 19 ve rüzgar 35-40 kilometre hızla esiyordu. Yangına 2 uçak, 19 helikopter, 30'un üzerinde arazöz, iş makineleri ve 750 personel ile müdahale ediyoruz. Hem insan, hem hava aracıyla müdahalemiz sürüyor. Köylerimiz etkilendi. Şükür can kaybımız yok. Bu köylerde gerekli şekilde tahliye edildi. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına almak üzere çalışmalarımız sürüyor. Henüz kontrol altında diyemiyoruz ama iyiye doğru gözlemlerimiz mümkün" diye konuştu.

Yangında kasıt olduğu ihtimali üzerinde de durduklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bunun bir kasıt olma konusunda ihtimal var. Bizim için ilk öncelik yangını kontrol altına almaktır. Çok parçalı bir alanda bunu tespit etmek ve ekiplerimizi buna yoğunlaştırmak istemiyoruz. Amacımız yangını söndürmek. Görünen o ki önemli bir miktarda etkilenme gözüküyor. Burada ki yangın Türkiye'de ki büyük yangınlardan birisi değil. Zirai alanları kapsadığı için resmi rakamları yangın söndükten sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.