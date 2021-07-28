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Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: "Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil"

28.07.2021 21:47
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli:

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangında 8 saati geride bıraktık. Maalesef kontrol altına alınmış değil. Daha önce 4 tane mahallemizi boşaltmıştık. Bunun yanında Yavrudoğan Mahallesi'ni de boşalttık.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangında 8 saati geride bıraktık. Maalesef kontrol altına alınmış değil. Daha önce 4 tane mahallemizi boşaltmıştık. Bunun yanında Yavrudoğan Mahallesi'ni de boşalttık. Şu anda yerleşim yerleri tehdit altında değil. 8 kadar ev zarar gördü. Manavgat'ta evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Son duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yangında 8 saati geride bıraktık. Maalesef kontrol altına alınmış değil. Daha önce 4 tane mahallemizi boşaltmıştık. Bunun yanında Yavrudoğan Mahallesi'ni de boşalttık. Şuanda yerleşim yerleri tehdit altında değil. 8 kadar ev zarar gördü. Ekiplerimiz şuan itibariyle hava araçlarımız yere indi. Gece boyu mücadelemiz devam edecek. Sabah saatlerinde müjdeli haberleri vermek isteriz. Ciddi bir rüzgar ile karşı karşıyayız. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. 3 arkadaşımız yaralandı. Hastanede dumandan etkilenen vatandaşlarımızın 2 kişi hariç hepsi taburcu oldu. Hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok" dedi.

"CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRİCİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Can kaybının olmaması sevindirici. Dumandan etkilenen vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Yangın maalesef henüz kontrol altına alınmadı. Yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz. Cumhurbaşkanımız geçmiş olsun mesajı gönderdi" diye konuştu.

"YANGININ TURİZM BÖLGELERİNE SIÇRAMASI ENGELLENDİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Yerleşim bölgelerinin önü kesilmiş durumda. El birliğiyle yangın söndürülecek. Tam zamanında müdahale edildiği için yangının turizm bölgelerine sıçraması engellendi. Yerleşim bölgelerine de şu an için uzak" açıklamasını yaptı.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil

Bekir Pakdemirli, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli: 'Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil' - Son Dakika


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