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Bakan Pakdemirli: "Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır"

10.08.2021 18:40

Bakan Pakdemirli: "Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır" Muğla'nın Marmaris ilçesinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda.

Bakan Pakdemirli: " Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır"

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda bir basın toplantısı düzenledi. Orman yangınlarındaki son durumun paylaşıldığı toplantıya bakanlığa bağlı birim amirleri de katıldı.

" Köyceğiz, Milas ve Bodrum'da yangın devam ediyor"

Yangınlarda 14'üncü gün olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "53 ilde 275 orman yangını çıktı. 272'si kontrol altında. 1 ilde 3 orman yangını için çalışmalar sürüyor. Köyceğiz ve Milas'ta yangınlar devam ediyor. Bu yangınlar dün de vardı. Bugün ayrıca Bodrum'da çıkan yangınla ekiplerimiz karadan ve havadan müdahalesine devam ediyor.219 kırsal alan yangınına da müdahale yapıldı" dedi.

"İki uçağın Yunanistan'a kaydırılması planlanmaktadır"

Tek ilde yoğunlaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Büyük yangınlar Muğla ilinde yoğunlaştığından hava gücümüzün önemli bir kısmı buraya kaydırılmıştır. Köyceğiz'de devam eden yangında yeteri kadar uçağımız var. Muğla'ya kaydırılan uçaklardan ikisi Türkiye orman yangınlarından çok daha fazla orman yangını bulunan Yunanistan'a kaydırılması planlanmaktadır" dedi.

"Kapasite fazlamız var"

Yangınlar için görevlendirilmeyen çok sayıda hava aracı olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Şu anda akut yangınlar geçtiği için veya tek bir ilde yoğunlaştığı için şu an itibariyle önemli bir kapasite fazlamız var. Ayrıca Yunanistan'a geçici olarak göndereceğimiz bu uçakların da 1 saat mesafede buraya tekrar geri çekilebileceğini unutmamak lazım" ifadelerini kullandı.

"Yerleşim yerleri tehdidi çok ciddi durumlara varmış durumda"

Yunanistan'daki yangının boyutundan söz eden Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangının boyutu ülkenin boyuna ve ülkenin ormanlık alan oranına göre çok ciddi boyutlara varmış durumda. Yerleşim yerleri tehdidi çok ciddi durumlara varmış durumda. Bu anlamda da komşumuza yardım anlamında bu iki uçağın gönderilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

"Ağaçlandırmada Avrupa'da 1'nci dünyada 4. sıradayız"

IPSS raporundan bahseden Pakdemirli, "Rapor küresel ısınmanın hızının sonuçlarını ortaya koyuyor. Sıcaklıktaki artışla iklimde büyük ölçüde değişiklikler meydana geldi. Yaşadığımız yangınlar da bunun sonucu... İklim değişikliği üzerine detaylı çalışmalarımız ve eylem planlarımız mevcut. Ülkemizde orman varlığını artırmak için 137 fidanlığımız var. Fidanlıklarımız yıllık üretim kapasitesi 500 milyon fidan. Tohum stok merkezimizde 3 milyon adet tohum mevcut. 2021 yılı fidan dikim sezonu için 1000 farklı türde 273 milyon dikilmeye hazır fidanımız var. Ağaçlandırmada Avrupa'da 1'nci dünyada 4. sıradayız" dedi.

"Meyveli orman ağaçları dikilecek"

Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadelede ilk basamak önleme. Yanan orman alanlarını bu mücadeleye uygun şekilde ağaçlandırıyor olacağız. Orman köylüsünün ekonomik kalkınması düşünülerek meyveli orman ağaçları da dikilecek emniyet şeritleri oluşturulacak. Yangın koruma şeritleri oluşturulacak" dedi.

Yangından etkilenen arıcılar ile ilgili konuşan Pakdemirli, "Arıcılarımız endişe etmesin, cesaretleri kırılmasın. Arıcılara kovan desteğini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli: Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır
Bakan Pakdemirli: Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır
Bakan Pakdemirli: Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır
Bakan Pakdemirli: Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır

Bekir Pakdemirli, Yunanistan, Yangın, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır' - Son Dakika


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