Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan...

Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23: 59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun." - ANKARA

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