Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan...
31.03.2021 17:54
Son dakika gelişmesine göre Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23: 59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.
Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23: 59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun." - ANKARA
E Devlet, Nisan, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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