Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti...

Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık."

Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık." - ANKARA

Esnaf, ciro, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: 'Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti... - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak

Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı

Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı

Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı

Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir

Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu