Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Tsunamiden zarar gören esnaflarımıza 50 bin TL'ye kadar TESKOMB üzerinden hibe vereceğiz"

İZMİR - İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tsunamiden zarar gören esnaflarımıza 50 bin TL'ye kadar TESKOMB üzerinden hibe vereceğiz. Halk Bankası üzerinden kredi kullanan esnaflarımızın borçlarını 1 yıl daha faizsiz olarak öteleyeceğiz" dedi.

İzmir'de meydana gelen deprem ve sonrasında Sığacık'ta yaşanan tsunaminin ardından devletin tüm imkanlarını bölgedeki vatandaşlar için seferber ettiğini belirten Bakan Pekcan, "Hepimiz buradaydık. İlk günden itibaren Bakanlarımız da buradaydı. Çok şükür esnaflarımızda da o memnuniyet ve hoşnutluğu görmek beni ayrıca mutlu etti. Biz de Ticaret Bakanı olarak her zaman esnaflarımızın yanındayız. Caddelerin yıkanmasından dezenfektesine kadar tüm devlet teşkilatlarımız devreye girip, her türlü özeni gösterdiler. Biz de Cumhurbaşkanımız açıkladı; her zaman esnafın hamisiyiz. Zarar gören esnaflarımıza 50 bin TL'ye kadar TESKOMB üzerinden hibe vereceğiz. Halk Bankası üzerinden kredi kullanan esnaflarımızın borçlarını 1 yıl daha faizsiz olarak öteleyeceğiz" diye konuştu. "Devlet millet el ele verdi" Depremin ardından devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaraların sarılmaya başladığına işaret eden Pekcan, şöyle konuştu: "İnşallah böyle felaketleri bir daha yaşamayız. Devlet millet el ele bununda üstesinden geldik. Ölenlere Allah'ta rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Bundan böyle, benzer afetler yaşamamak için de devlet, STK'lar ve millet el ele vererek çalışmalarımızı tam bir iş birliği ve eşgüdüm içerisinde sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum" diyerek sözlerine son verdi.