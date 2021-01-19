Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: "Müteahhitlik firmalarımızın 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır."
19.01.2021 12:11
Son dakika gelişmesine göre Bakan Pekcan: "Müteahhitlik firmalarımızın 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır.
Bakan Pekcan: "Müteahhitlik firmalarımızın 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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