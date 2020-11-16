Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz."
16.11.2020 11:53
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Pekcan: "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz.
Bakan Pekcan: "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz."
İhracat, Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Bakan Pekcan: 'Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz.' - Son Dakika Ekonomi
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