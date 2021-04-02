Son dakika haberleri | Bakan Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması (2)
02.04.2021 17:39
Son dakika gelişmesine göre ÖĞRETMENLERLE BULUŞTUMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce ziyareti kapsamında Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu, Düzce Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce ziyareti kapsamında Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu, Düzce Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun konferans salonunda 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi. Selçuk son olarak da Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Ziya Selçuk, burada katıldığı toplantının ardından kentten ayrıldı.
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