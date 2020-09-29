Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de

Son dakika gelişmesine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeleri yapılacak" dedi.


Zehra Zümrüt Selçuk, İşsizlik, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de - Son Dakika

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