Bakan Selçuk: "İş Kulüplerimizde 11 bin 500 kişiye çevrim içi eğitim verdik" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "İş Kulüplerimizde 11 bin 500 kişiye çevrim içi eğitim verdik"

11.01.2021 10:54
Bakan Selçuk:

Yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetiyle iş arayanlara motivasyon desteği verdiklerini ve pandemi döneminde eğitimde hız kesmediklerini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hedefimiz 2021'in sonuna kadar İş Kulüplerimizi 81 ile yaymak" dedi.

Yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetiyle iş arayanlara motivasyon desteği verdiklerini ve pandemi döneminde eğitimde hız kesmediklerini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hedefimiz 2021'in sonuna kadar İş Kulüplerimizi 81 ile yaymak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ülkemizde ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından milyonlarca çalışana destek olduklarını, bununla birlikte İş Kulüplerinde verilen yüz yüze eğitimi elektronik ortama taşıdıklarını hatırlattı. Kadın, genç, engelli, eski hükümlü gibi işgücü piyasasında özel politika gerektiren gruplara yönelik eğitimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Selçuk, "68 ilde 76 birimde faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz İş Kulüplerinin 2021 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması" dedi.

İŞKUR tarafından verilen yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında iş arayanları işgücü piyasasına hazırladıklarını belirten Bakan Selçuk, "İş Kulübü eğitimlerimizde özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması ve iş görüşmesinde yapılması gerekenleri katılımcılara aktarıyoruz" dedi.

YALNIZCA TEORİK DEĞİL AYNI ZAMANDA UYGULAMALI EĞİTİMLER

İş Kulüplerinde gerçekleşen eğitimle ilgili detayları paylaşan Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

"Beş güne kadar düzenlenebilen eğitimlerle katılımcılarımıza kendini ve işgücü piyasasını tanıma, beden dili, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi konularda teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. Eğitim içeriklerini, hedef grubun ihtiyacı doğrultusunda belirliyoruz. Ayrıca işverenlerimizi de bu eğitime dahil ediyoruz. Mülakat simülasyonlarına katılmalarını sağlıyoruz. Grup görüşmesi, bireysel çalışma ve akran danışmanlığı gibi yöntemleri kullanarak katılımcıların özgüvenini ve motivasyonunu artırıyoruz."

Haziran ayından yıl sonuna kadar 11 bin 500 kişinin çevrim içi olarak düzenlenen eğitimlerden bizzat yararlandığının altını çizen Bakan Selçuk, "Çalışmalar kapsamında eğitim kurumları, Kadın Konukevleri, Çocuk Destek Merkezleri, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz" dedi.

"EĞİTİM KURUMLARINDA DA FAALİYETLERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

İş Kulübü faaliyetlerinin eğitim kurumlarında da tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Selçuk, "Okullarımızın çevrim içi eğitime geçmesiyle biz de onlara bu süreçte gereken uyumu sağladık. 2020 yılında üniversite düzeyinde düzenlediğimiz çevrim içi eğitimlere 7 bin 887 öğrenci katıldı. Bu zorlu süreçte mezun olan ve eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek olduk" dedi.

(İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Engelli, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk: 'İş Kulüplerimizde 11 bin 500 kişiye çevrim içi eğitim verdik' - Son Dakika Ekonomi


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