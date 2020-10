Son dakika haberleri | - Bakan Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinden şuana kadar 3 milyon 580 bin kadar çalışanımız yararlandı"

- Bakan Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinden şuana kadar 3 milyon 580 bin kadar çalışanımız yararlandı"

ANKARA - Özel Hastaneler Platformu tarafından düzenlenen 9'uncu Sağlık Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinden şuana kadar 3 milyon 580 bin kadar çalışanımız yararlandı" dedi.

Sağlık zirvesinde bir konuşma yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu olsun özel sektör olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, toplumun tümüne aslında bu anlamda Covid-19 sürecinde ortak bir amaç doğrultusunda, toplumun sağlığı konusunda ortak bir noktada buluştuk. Dolayısıyla bugün de bu buluşmanın bu ortak hedef doğrultusunda hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip önderliğinde hükümet olarak da milletimizin Covid-19 salgınından daha az etkilenmesi için her türlü tedbiri aldık. Almaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Salgın ile mücadelede sadece sağlık alanında değil aynı zamanda ekonomik ve çalışma hayatına yönelik tedbirler noktasında da Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla daha iyi durumda olduğu hepimizin malumu. İnşallah bu süreci de hep beraber aşacağımıza inanıyoruz. Biz de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumun bildiğiniz gibi her kesimini ilgilendiren hayati konularda görevlerimiz var. Türkiye nüfusunun tamamı, neredeyse her haneye her aileye çeşitli şekillerde dokunan bir Bakanlık. Bu salgın sürecinden de vatandaşlarımızın daha az etkilenmesi için de "Sosyal Koruma Kalkanı" adını verdiğimiz ve etap etap uyguladığımız birçok programı hayata geçirdik. Sosyal Koruma Kalkanı içerisinde çalışma hayatı haricinde sosyal güvenlikten tutun, sosyal yardım ve sosyal hizmete kadar 4 başlık altında birçok uygulama başlattık. Bunların en önemlileri kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, iş akdi fesih kısıtlaması, normalleşme desteği gibi uygulamalarımız var çalışma hayatına yönelik. Kısa çalışma ödeneğinden şuana kadar 3 milyon 580 bin kadar çalışanımız yararlandı. Bundan da bildiğiniz gibi özel sağlık kuruluşlarımız da yararlanmaya devam etti. Bizim kısa çalışma ödeneğine aktardığımız tutar şuana kadar 20 milyar lirayı geçmiş durumda. Biz şuana kadar sektördeki her sorunu dinamik bir şekilde çözmeye çalıştık. Herhangi bir sıkıntı olduğunda da çözmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca dezavantajlı kesimlere sosyal destek programı başlattıklarını ve 6 milyonu aşkın haneye hane başı biner lira olacak şekilde 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, "Biz Bize Yeteriz" kampanyasından gelen 2 milyar liranın da hanelere dağıtıldığını söyledi. Genel anlamda dağıtılan yardımların 38 milyar liraya ulaştığını aktaran Bakan Selçuk, sosyal hizmete de hiç aralık vermeden devam ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan kısa çalışma ödeneğine de değinen Bakan Selçuk, "Normalleşme desteğinde de kısa çalışma ödeneğinden çıkan firmalarımızın, işletmelerimizin belli oranda, kısa çalışmada devam ettikleri süre oranındaki primlerin mahsuplaşmasını sağlayacağız. Bu anlamda da aslında normalleşmeye geçerken de sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.