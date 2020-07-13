Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: LGS kapsamındaki merkezi sınavda soru iptali olmadı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: LGS kapsamındaki merkezi sınavda soru iptali olmadı

Son dakika haberleri: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınav uygulamasının 20 Haziran'da başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. Selçuk, iki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını belirtip, "2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı" dedi.

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'HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI'

Selçuk, Covid-19 salgını kapsamında her türlü tedbirin alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında merkezi sınavın yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yapılması gerekliliği nedeniyle uygulama sürecinin tümünü kapsayan sağlık önlemleri alındı. Bakanlık olarak merkezi sınava katılacak tüm öğrencilerin sınava kendi okullarında girebilmelerini sağladık. LGS kapsamında ilk kez gerçekleştirilen bu uygulama ile öğrencilerin sınav sürecine ilişkin kaygılarını azaltmaya ve sınav günü oluşabilecek fazladan hareketliliği önlemeye çalıştık. Bu karar sonrasında sınav uygulanan okul sayısı büyük bir artış gösterdi. 2019 yılında 3 bin 873 okulda uygulanan merkezi sınav, 2020 yılında 18 bin 139 okulda uygulanmış, okul sayısında beş kata yakın bir artış gerçekleşmiştir. Sağlık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sınav görevlisi sayısında da büyük bir artış gerçekleştirdik. 2019 yılındaki merkezi sınavda yaklaşık 148 bin öğretmen görev yaparken 2020 yılındaki merkezi sınavdaki görevli sayısı iki kattan fazla artarak 353 bine ulaştı."

'SORU İPTALİ YOK'

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, "Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: LGS kapsamındaki merkezi sınavda soru iptali olmadı - Son Dakika
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