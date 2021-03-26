Bugüne kadar 24 bin çocuğa ulaşan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri yeniden devrede - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar 24 bin çocuğa ulaşan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerinin yüz yüze eğitimle birlikte tekrar okul ziyaretlerine başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, okullarda risk altında bulunan çocukları korumak ve zamanında müdahale edilebilmek amacıyla 81 ilde oluşturulan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Uzaktan eğitimle beraber bir süre gerçekleştiremediğimiz okul ziyaretlerine, yüz yüze eğitimle beraber tekrar başladık. Okul ve aile ziyaretlerimizde yaptığımız görüşmeler sonucunda risk grubunda olduğu değerlendirilen çocuklarımız için risklerden korumaya yönelik sosyal hizmet modellerimizi uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Selçuk, daha önce 174 olan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerinin sayısının 241'e ulaştığını kaydetti.

Selçuk, Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerinin başta şehirlerin dezavantajlı bölgelerinde bulunan okullar olmak üzere toplam 4 bin 123 okulla eşleştirildiğini belirterek, birimlerin ve okulların ortak değerlendirmesiyle tespit edilen çocuklara ve ailelerine ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunduklarının altını çizdi.

4 bini aşkın çocuğa Sosyal Ekonomik Destek hizmeti verildi

Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerinin, risk grubunda olduğu değerlendirilen çocukların tespiti için bu okulları 7 bin kez ziyaret ettiğini de aktaran Selçuk, ziyaretler sonucunda 24 bini çocuk olmak üzere toplam 59 bin görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti:

"Görüşmeler sonucunda risk grubunda olduğu değerlendirilen çocuklar için risklerden korumaya yönelik sosyal hizmet modellerimiz uygulandı. Çalışma yapılan çocuklar arasında 121 çocuk hakkında bakım tedbiri kararı, 879 çocuğumuz hakkında danışmanlık tedbiri kararı, 358 çocuğumuz hakkında sağlık tedbiri kararı, 788 çocuğumuz hakkında eğitim tedbiri kararı talep edildi.

6 bin çocuğumuz sosyal, spor, sanat faaliyetlerine yönlendirildi. Ayrıca, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti kapsamında 4 bini aşkın çocuğa ekonomik destek hizmeti verilirken, 618 çocuğumuz Çocuklar Güvende Programı kapsamında izlemeye alındı."

12 bin aile, ihtiyaçlarının giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi

Bakan Selçuk, görüşmeler sonucunda ayrıca 2 bin 460 aileye yönelik danışmanlık yapıldığını, 4 bin 170 ailenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV), 12 bin ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, İl Sağlık Müdürlüğü, yerel yönetimler gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildiğini belirtti.

23 bin 900 çocuk sokaktan kurtarıldı

Öte yandan Bakan Selçuk, çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla 81 ilde belediye, kolluk, sağlık ve eğitim çalışanlarının katılımıyla sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik oluşturulan mobil ekiplerin sayısının da 139'dan 274'e çıktığını anlattı.

Söz konusu mobil ekiplerin bugüne kadar 23 bin 900 çocuğa ulaştığı, çocuklar ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet ve yardımlar belirlenerek uygun olanlara yönlendirildiği ifade edildi.

Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri çocukları risklerden korumak için çalışıyor

Zamanında yapılacak koruyucu önleyici çalışmalar ile çocukları risklerden korumak için kurulan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri, 81 ilde okullarla eşleşerek çalışmalarını sürdürüyor.

Her Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi, şehrin dezavantajlı bölgelerinde ve köylerde bulunan en az 10 okul ile eşleşiyor. Mobil Sosyal Hizmet Birimleri eşleştiği okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeniyle görüşmeler gerçekleştirerek, okula devamsızlığı olan, ihmal ve suça yönelme riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukları tespit ediyor. Tespit edilen çocuğun ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ailesiyle de görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Görüşmeler sonrasında çocuğun ve ailenin ihtiyaçları belirlenerek, buna yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınıyor. Yapılan mesleki çalışmalara ek olarak gerek görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla da irtibat kuruluyor. Çocuğun içinde bulunduğu risk sonlandırılana kadar da aile ve okullardaki mesleki çalışmalar devam ettiriliyor.