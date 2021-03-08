Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: "Okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor, ara tatil yok" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: "Okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor, ara tatil yok"

08.03.2021 23:17
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk:

Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yaz tatilinin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verdi. Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİN SINAVLA İLGİLİ İPTAL İSTEMİ YOK"

Bakan Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili yaşanan süreci de aktardı. Gençlerin haklı olduğunu belirten Selçuk, "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin yüzde 77'sinin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de, öğretmenlerin de 'muhakkak sınava girmeliler' görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin yüzde 40'ından fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. 'Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım, benim notum düşük oldu, haksızlık oldu' gibi yaşadığımız problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu, ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da yüzde 90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz" dedi.

Salgının eğitim üzerindeki eşitsizliği azalttığının altını çizen Bakan Selçuk, "740 bin bilgisayar dağıttık. Bir taraftan da şunu yapıyoruz; yürüyüş mesafesinde EBA destek merkezi kurduk. EBA'ya giren herkes 8 GB'tan faydalanıyor" diye konuştu.

(Mehmet Kalay/İHA)

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: 'Okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor, ara tatil yok' - Son Dakika


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