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Son dakika haberleri | Bakan Selçuk okulların yaz döneminde açık olacağını duyurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk okulların yaz döneminde açık olacağını duyurdu

01.06.2021 11:28
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk okulların yaz döneminde açık olacağını duyurdu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar kendisine bir buçuk yıl sürecek UDEP kapsamında bir telafi planı oluşturacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar kendisine bir buçuk yıl sürecek UDEP kapsamında bir telafi planı oluşturacak. 18 Haziran- 2 Temmuz aralığında okullarımız çalışmalarını bu planlar doğrultusunda uygulamaya başlayacaklar. Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen 'Telafide ben de varım' programının tanıtımında konuştu. Selçuk yaptığı açıklamada, "7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçiyoruz. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki temel eğitim okullarımızda ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime 5 gün tam zamanlı olarak başladık. Elbette yüz yüze eğitimlere katılım yine isteğe bağlı olacak" diye konuştu.

"DİLEYEN KARNESİNE 18 HAZİRAN CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN ULAŞABİLECEK"

Öğrenciler için, UDEP adı verilen Ulusal Destekleme Programının hazırlandığını duyuran Bakan Selçuk, "Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı? Bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek" şeklinde konuştu.

"YAZ BOYU OKULLARIMIZDA ÇOCUKLARIMIZI AĞIRLAYACAĞIZ"

Yaz dönemi ile birlikte yaklaşık 1,5 yıl sürecek olan UDEP sürecine girileceğini bildiren Bakan Selçuk, "Yaklaşık 1,5 yıl sürecek olan UDEP kapsamında yapılacak çalışmaları kısaca anlatmak isterim: Her okulumuz Talim Terbiye Kurulu'nca hazırlanan öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak zümreler marifetiyle hazırlanan çerçeve dahilinde kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar kendisine bir buçuk yıl sürecek UDEP kapsamında bir telafi planı oluşturacak. 18 Haziran- 2 Temmuz aralığında okullarımız çalışmalarını bu planlar doğrultusunda uygulamaya başlayacaklar. Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" değerlendirmesini yaptı.

"3 VE 4. SINIFLAR İSE İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI 'İYEP' UYGULAMASI İLE DESTEKLENECEK"

1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. 3 ve 4. sınıflar ise İlkokullarda Yetiştirme Programı 'İYEP' uygulaması ile desteklenecek. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Liseler içinse kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek" açıklamalarında bulundu.

^(Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk okulların yaz döneminde açık olacağını duyurdu

Ziya Selçuk, Haziran, okullar, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Selçuk okulların yaz döneminde açık olacağını duyurdu - Son Dakika


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