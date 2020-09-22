Son dakika haberleri: Bakan Selçuk özel okullara gerekli cezaların verileceğini duyurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Selçuk özel okullara gerekli cezaların verileceğini duyurdu

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili birtakım haberler bize de ulaşıyor.

Son dakika haberleri: Bakan Selçuk özel okullara gerekli cezaların verileceğini duyurdu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili birtakım haberler bize de ulaşıyor. Çok net olarak bir şeyi belirtmek isterim. Bununla ilgili bütün takipler yapılıyor. Derhal soruşturma açılması ve bu durumlarla ilgili yaptırımların hayata geçirilmesi söz konusu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen "Okuyan Balık" Sesli Elektronik Kütüphanesi tanıtım programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüz yüze eğitimin ilk günüyle ilgili de konuşan Selçuk, tüm illerde katılımın oldukça yoğun olduğuna değindi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlk gün itibariyle katılım beklediğimizin çok üstündeydi, bu bizi çok mutlu etti. Bir hafta içerisinde genel sayılar da gelecek ama bizim ilk gün izlenimimiz bütün iller ve ilçelerde özellikle birinci sınıflarda yüksek bir katılım olduğu yönünde. Kontrollü bir şekilde bütün öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz bu işe kendilerini adadılar. Herhangi bir sorun olmadı, olsa zaten öncelikle siz duyardınız. Bu anlamda bu konuyla ilgili tedbirlerimizi güçlendirerek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EBA'da yaşanan yoğunluk nedeniyle konuşan Selçuk, "EBA'daki yoğunluk bizim için olumlu bir haber. İnanılmaz bir talep var. Dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraklamalar oluyor, sonra da bu duraksamalar gideriliyor. Bu altyapı giderek daha da güçlendirilecek. EBA Destek Merkezleri'nin yarım saat önceki sayı itibariyle 8 bin 668 olduğu, akşama kadar 9 bin olacağını söylemeliyiz. Gereken tedbirler alınıyor" diye konuştu.

Bakan Selçuk, bazı özel okulların bütün kademelerindeki öğrencileri okullara çağırdığıyla ilgili ise "Özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili birtakım haberler bize de ulaşıyor. Çok net olarak bir şeyi belirtmek isterim. Bununla ilgili bütün takipler yapılıyor. Derhal soruşturma açılması ve bu durumlarla ilgili yaptırımların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu ulusal düzeyde alınan bir karar. Kısmı de olsa bu karara uymayan okullarımız varsa gereken tedbirler alınarak cezalar verilir. Bu cezalar kurumlarla ilgili bir konu" dedi.

(Emin Kuvat - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Selçuk özel okullara gerekli cezaların verileceğini duyurdu - Son Dakika

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