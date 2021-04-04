Son dakika gündem: Bakan Selçuk Sivas'ta Milli Eğitim Müdürleriyle buluştu - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas'ta düzenlenen 'Spor Çalıştay'ı kapsamında Milli Eğitim Müdürleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kentte bir otelde Milli Eğitim Müdürleri ile Spor Çalıştay'ı kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere karayolu ile Sivas'a geldi. Toplantı öncesi Bakan Selçuk ilk olarak eski Sivas Belediye Başkanı ve iş insanı Sami Aydın'ın, şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde 60 dönüme kurduğu ve domates üretilen jeotermal serayı inceleyerek bilgi aldı. Daha sonra il merkezine gelen Bakan Selçuk, 20 ilin Milli Eğitim Müdürünün hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve kurum müdürleri de yer aldı.

Bakan Selçuk toplantıda yaptığı konuşmada, "Küresel salgının toplumları sadece eğitimin kazanımları açısından değil, toplumları sosyolojik açıdan da etkilediğini biliyoruz. Çocuklarımızın zihin sağlığı, sosyal duygusal gelişimleri, becerileri açısından da etkilendiğini biliyoruz. Bunun ilacı bu kültürdür, bu topraklardır, bu toprakların kokusudur, bunları çocuklarla paylaşıp da onları sadece bilen değil yapabilen çocuklar haline getirebilmek için hadi spor yapalım, hadi müzikle uğraşıp, enstrümanla uğraşıp sanat yapalım, hadi tarihimizi birlikte hatırlayalım, kültürümüzü birlikte öğrenelim şeklinde sadece bilmek değil, yapabilmek noktasında bir çalışma bu ve bunun küresel salgın döneminin olumsuz etkilerini de rehabilite edeceği, iyileştireceği ve ruhlarımıza şifa olacağı noktasında inancımızdır tamdır sizlerle beraber" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas ziyaretleri kapsamında yarın Valilik ziyaretinde bulunacak. Ardından kentte yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreni ile Masal Konağı'nın açılış törenine katılacak.