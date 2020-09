Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı'nda verdiğimiz destek 35 milyar liraya yaklaştı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 salgını kapsamında, bizim Sosyal Koruma Kalkanı'nda bakanlık olarak Türkiye genelinde verdiğimiz desteklerin tutarı, 35 milyar liraya yaklaştı" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, hayırsever avukat Özcan Halaç tarafından yaptırılan Fazlı- Mecide Halaç Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven, MHP'li Mehmet Taytak, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın yanı sıra kent protokolü ve davetliler yer aldı.

Açılışta konuşan Bakan Selçuk, koronavirüs pandemisi sürecinde 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında, bakanlık olarak Türkiye genelinde verdikleri destek tutarının 35 milyar liraya yaklaştığını söyledi. Selçuk, "Son aylarda Türkiye ve dünya olarak Covid-19 salgını ile mücadele etmekteyiz. Biz de bu salgınla mücadele etmek için bakanlık olarak 'Sosyal Koruma Kalkanı' adını verdiğimiz birtakım uygulamalar ve destek programları açıkladık. Özellikle bu programlarda çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olarak 4 ana başlıkta çeşitli uygulamalara başladık. Buna dair toplumda bu salgına karşı vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı, işverenlerimizi, istihdamı korumak için tedbirler aldık ve bütün bu tedbirlerin sonucunda Covid-19 salgını kapsamında bizim 'Sosyal Koruma Kalkanı'nda, bakanlık olarak Türkiye genelinde verdiğimiz desteklerin tutarı 35 milyar liraya yaklaştı ve bu 35 milyar liranın Afyonkarahisar ilimize de 184 milyon lirasını ulaştırmış olduk. Bunların içinde Afyon'a kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği gibi programlarımızla destek olmaya çalıştık" dedi.'YAŞLILARIMIZIN DUASINI ALDIĞIMIZ HER GÜNE DAHA MUTLU BAŞLIYORUZ'Yaşlıların duasının en büyük zenginlik olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Yine Sayın Cumhurbaşkanı 'mızın liderliğinde tüm Türkiye'nin bu çorbada tuzu olması için 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyası başlatmıştık ve bu kampanyamızda da 2 milyar lirayı aşkın bir bağış toplandı. Bu bağışlarımızı da vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu anda yüzde 90'ından fazlasını ulaştırmış durumdayız. 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasında da Afyonkarahisar'a 16 bini aşkın ihtiyaç sahibine yardımlarımızı ulaştırdık. Biz, Türkiye'de kimsenin kimsesiz olmadığına inanıyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşımızın her daim arkasında ve hep birlikte bu salgı döneminde beraberce atlatacağımıza inanıyoruz. Ülkemiz nüfusunun neredeyse yüzde 9'unu 65 ve daha büyük yaştaki vatandaşlarımız oluşturuyor. Bu sayının biz 2023'te 8,6 milyon kişiye, 2050'de ise 19,4 milyon kişiye ulaşması öngörüyoruz. Elbette yaşlılık bizim için sayılardan çok da öte derin manası olan bir kavram. Çünkü biz yaşlılarımızla büyüklerimizle varız. Onların duasını aldığımız her güne daha mutlu başlıyoruz. Dolayısıyla da bizim aslında en büyük zenginlik kaynaklarımızdan biri. Her imkanı olanının hayırda nasibi olmuyor. Hayırda nasibi olmak, hayırdan rızıklanmak da ayrı bir imkan meselesi" diye konuştu.EMİRDAĞ BELEDİYESİ'NE ZİYARETAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, konuşmanın ardından açılışı yapılan binayı gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Selçuk, hayırsever aileyle bina önünde fotoğraf çektirdikten sonra Emirdağ Belediyesi'ne geçti. Burada Belediye Başkanı AK Parti'li Serkan Koyuncu ile makamda görüşen Bakan Selçuk, sonrasında kentten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Bakan Selçuk'un karşılanmasıSaygı duruşu, İstiklal Marşı Bakan Selçuk'un konuşması

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

===========

Halktan, Salda Gölü'ndeki yasaklama kararına destek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' olarak bilinen bölgesine girişin 15 Ekim'den itibaren yasaklandığı yönündeki açıklaması, halktan yoğun destek gördü. Salda'yı ziyarete gelenler kararın yerinde ve Salda'nın korunması için önemli olduğunu söyledi. 'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla ünlenen, turkuaz rengi ve beyaz kumsalıyla Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçileri ağırlayan Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesi olarak bilinen noktasına giriş, 15 Ekim itibarıyla yasaklandı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından tüm dünyanın dikkatini çeken Salda Gölü'ne ziyaretçi girişi yasağını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı.Bakan Kurum bu açıklamayı yaparken, Salda Gölü bugün de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yurt içi ve dışından binlerce kişi, Salda'nın eşsiz güzelliğini görmek için geldi. Kimi göl içinde yürümeyi tercih eden ziyaretçilerden kimileri de plajda güneşlendi. 7/24 görev yapan jandarma ekipleri ise çamur banyosu yapmanın yasak olduğunu hatırlattığı ziyaretçileri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. 'MANTIKLI BİR KARAR'Salda Gölü'ne gelen ziyaretçiler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' olarak bilinen bölgesine girişin 15 Ekim'den itibaren yasaklandığı yönündeki açıklamasını destekledi. İstanbul'dan geldiğini ve Bakan Kurum'un kararını desteklediğini söyleyen Eren Koçak, "Aslında haklı bir karar. Burası dünya çapında tanınan, gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Birçok yerli ve yabancı turist geziyor. Ama her konuda olduğu gibi bizim insanımız bırakın korumayı, bırakın değerini bilmeyi, elinden geldiğince kötü hale getirmek için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla mantıklı bir karar. Olması gereken bir karar" dedi.'DOĞRU BİR KARAR'İzmir'den gelen Ozan Çabuk, "Buranın doğal, büyüleyici bir güzelliği var. Bakanlık tarafından böyle bir kararın alınmasını doğru bir karar olarak değerlendiriyorum. Gerçekten korunması gereken doğal güzelliklerden biri" diye konuştu.'YASAKLANMASINI GÜZEL BULUYORUM'Almanya'dan Salda Gölü'nü görmek için gelen Necmi Uzuner, "Gördüğünüz gibi poşetleri göle atmışlar. Girişin yasaklanmasını güzel buluyorum. Buranın temizliğe, bakıma ihtiyacı var. İnsanlarımızın bunu anlayışla karşılamasını diliyorum" dedi. Kayseri'den gelen Fatih Yamula, "İnsanlar buraya giriyor, yiyeceklerini getiriyor, çevreyi pisletiyor. En azından doğal ortam olduğu gibi korunur. Bu şekilde kapatılırsa insanlar uzaktan da izleyebilir" diye konuştu.Fikret ve İpek Erkalkan Özdil çifti ise bakanlığın aladığı kararın yerinde olduğunu söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Drone görüntü Salda Gölü'ne girenlerVatandaşlarla röportajGöle atılan poşetler, maskelerDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

=============

İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs denetimlerinde son 3 ayda 46'sı düğün sahibi olmak üzere 786 kişiye idari para cezası uygulandı.İlçede polis ve jandarma ekiplerince koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında denetimler sürüyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde son 3 ayda yapılan denetimlerde 46'sı düğün sahibi olmak üzere 786 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 1 milyon 246 bin 516 TL idari para cezası kesildi. Özellikle düğünleri denetleyen ekipler, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polis denetimiJandarma denetimSalonda nikahDüğünde Gelin ve damadın oynamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB

=============================

Elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kurulu bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'ndaki barınağından kaçan yavru maymun, yol kenarındaki elektrik tellerine atlayınca akıma kapılıp, telef oldu.

Bünyesinde 260 tür ile yaklaşık 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan barınağından kaçarak çevredeki ağaçlara saklanan yavru maymun hayvanat bahçesi görevlilerince yakalanmak istendi. Ellerinde file kepçelerle yavru maymunu kovalayan görevliler onu yakalamayı başaramadı. Bu sırada bulunduğu ağaçtan diğer ağaca zıplayan yavru maymun kendisini yakalamak isteyen görevlilere zor anlar yaşattı. Ağaçtan ağaca yer değiştiren maymun son olarak zıpladığı yol kenarındaki elektrik tellerinde sallanırken ayakları diğer tele temas edince enerji akımına kapıldı. Tellerde bir süre asılı kalan maymun daha sonra aşağıya düştü. Hayvanat bahçesi görevlileri yola kenarına düşüp telef olan maymunu hayvanat bahçesine götürdüler.