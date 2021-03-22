Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması

22.03.2021 07:25
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan

Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Dünyada 200'e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş, 11'i imzalayıp onaylamamış, 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İstanbul Sözleşmesi, Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması - Son Dakika


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