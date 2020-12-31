Son dakika haberleri! Bakan Selçuk'tan "Özel Eğitim Çocuk" dergili paylaşım - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Selçuk'tan "Özel Eğitim Çocuk" dergili paylaşım

31.12.2020 17:17
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk'tan

Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında özel eğitim öğrencileri için hazırlanan "Özel Eğitim Çocuk" isimli dergi ile paylaşım yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında özel eğitim öğrencileri için hazırlanan "Özel Eğitim Çocuk" isimli dergi ile paylaşım yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak için hazırladığımız 'Özel Eğitim Çocuk'un 2020-Kış sayısı hazır. Her engel grubuna uygun olarak tasarlanan 'Okuma Sevinci' temalı zengin içerikli dergimiz http://ozelegitimcocuk.meb.gov.tr'de. Keyifli okumalar" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Selçuk'un paylaşımında "Özel Eğitim Çocuk" isimli dergiyi incelerken çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı.

ÖZEL EĞİTİM ÇOCUK DERGİSİ

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Özel Eğitim Çocuk" dergisinin ilk sayısı eylül ayında yayımlanmıştı. Büyük ilgi gören derginin basılı halinin yanı sıra "ozelegitimcocuk.meb.gov.tr" adresinden dijital, sesli ve Türk işaret dili desteği de sunuluyor Dergi toplumun tüm kesimleri tarafından büyük beğeni topluyor. Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, öğrencilere okuma kültürü kazandırmak ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gösterdiği başarılardan hareketle engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalık oluşturabilmek amacıyla hazırlanan dergiye internet sitesi sayesinde herkes kolayca ulaşabiliyor. Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engeli bulunan öğrencilerin yanı sıra normal gelişim gösteren öğrencilerin de yararlanabileceği "Özel Eğitim Çocuk" dergisi, Türk çocuk edebiyatının seçkin yazar ve çizerlerinin eserleri ile öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından kaleme alınan şiir, masal, hikaye, deneme, fıkra, resim, karikatür gibi her türde çalışmayı dergi bütünlüğü içinde bir araya getiriyor.

(Utku Şimşek/İHA)

Ziya Selçuk, Twitter, Medya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Selçuk'tan 'Özel Eğitim Çocuk' dergili paylaşım - Son Dakika


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