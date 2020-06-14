Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan yeni dönem hakkında açıklamalar - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan yeni dönem hakkında açıklamalar

Son dakika güncel haberine göre Çalışma Bakanı Selçuk, kısa çalışma sürecinden çıkılacağını açıkladı.

Çalışma Bakanı Selçuk, kısa çalışma sürecinden çıkılacağını açıkladı. Bu kapsamda olanlar, ücretsiz izne geçenler, kayıt dışındakiler ve Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işini kaybedenlerin normal çalışmaya dönmeleri halinde üç ay boyunca sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme ile birlikte iş dünyası ve çalışanların dikkatle beklediği yeni dönem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, İstikrar Kalkanı Paketi ile birçok tedbiri devreye aldıklarını belirterek, "Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuranların sayısının, 3,5 milyona yaklaştığını, bu kişilere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen tutarın ise 10,5 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti.

1 Haziran'dan başlayan normalleşme sürecini hızlandıracak adımlar atacaklarını ifade eden Bakan Selçuk "Kısa çalışma, işin tamamen veya kısmen durdurulmasını içeriyor. Normalleşme sürecinde iş yerleri açıldığı için, bunu devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Dolayısıyla kısa çalışmaya başvurmuş olanlara normalleşme desteği sağlayarak, iş yerlerimizin daha çabuk ekonomik hayata katılmalarını ve vatandaşlarımızın çalışma hayatına geri dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. böylece kısa çalışma sürecinden çıkıp normalleşme sürecini başlatmış olacağız" dedi.

Bakan Selçuk'un, normalleşme desteği paketinin içeriğine ilişkin verdiği bilgilere göre;

-Kısa çalışmaya başvurmuş ya da ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışma sürelerine geçebilmesi için,

Ocak 2019-Nisan 2020 arasında bir şekilde işinden ayrılmış, işini kaybetmiş olan çalışanların tekrar işe dönmesi için,

-Kayıt dışı istihdamı kazanmak için, işverenlere prim desteği sunulacak.

-Ekstra işe alım yapan işverene de "İlave İstihdam Desteği" adı altında destek verilecek.

İşsizlerden üç ay içinde çalışmaya geri dönenlerin, bu üç aylık süreçte kayıp sigortaları da devlet tarafından ödenecek. Fesih sınırlamasıyla vatandaşların işlerini kaybetmelerini engellediklerini ve aynı zamanda işverenin maliyetlerini azalttıklarını vurgulayan Bakan Selçuk istihdamı korumak için sitemin bir süre daha uzatılacağını belirtti.

Bakan Selçuk ayrıca yarı-zamanlı çalışma sisteminin de yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, son günlerde gündeme gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili olarak ise "Kıdem tazminatında, bugüne kadarki kazanılmış haklar korunacak. Bu, karma bir emeklilik sistemi. Gönüllü ve ihtiyari seçilecek olan kısmı da olacak. Netleştikten sonra detaylıca açıklarız" diye konuştu.

(İHA)

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan yeni dönem hakkında açıklamalar

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 03:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan yeni dönem hakkında açıklamalar - Son Dakika

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