Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı (1)
15.01.2021 18:05
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir yandan devletin, bir yandan Diyarbakır ailelerinin eli Kandil'in iki yakasına sarılmıştır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir yandan devletin, bir yandan Diyarbakır ailelerinin eli Kandil'in iki yakasına sarılmıştır. Yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Hiç merak etmesinler, kandırdıkları, kaçırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız." dedi.
Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
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