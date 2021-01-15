Son dakika haberleri! Bakan Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir yandan devletin, bir yandan Diyarbakır ailelerinin eli Kandil'in iki yakasına sarılmıştır. Yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Hiç merak etmesinler, kandırdıkları, kaçırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni'ne katıldı.