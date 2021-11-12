Son dakika haberi: BAKAN SOYLU: 80 İLİMİZİN RİSK AZALTMA PLANI TAMAMLANDI - Son Dakika

Tekirdağ'da düzenlenen AB-Modex Saha Tatbikatı'nın ikinci bölümü Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, senaryo gereği bir ticari ile balıkçı teknesinin liman ağzında çarpması sonucu teknede yangın çıktı. Bunun üzerine 2 kişi denize düştü. Denize düşenlerden biri dalgıçlar tarafından kurtarılırken, diğeri de gelen helikopterden inen dalgıç tarafından kurtarıldı. Yanan balıkçı teknesi de sahil güvenlik ve liman römorkörüyle ortaklaşa söndürüldü.