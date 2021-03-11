Son dakika haberleri | Bakan Soylu: AFAD'la ilgili mobil uygulama yapıyoruz (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Soylu: AFAD'la ilgili mobil uygulama yapıyoruz (2)

11.03.2021 16:44
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: AFAD'la ilgili mobil uygulama yapıyoruz (2), System.String[]

Son dakika politika haberine göre DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIBakan Soylu, AFAD'da 'Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısına' video konferansla bağlandı.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Soylu, AFAD'da 'Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısına' video konferansla bağlandı. Türkiye'nin, 2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde belirlenen trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltmayı hedefini tutturan 2 ülkeden biri olduğunu kaydeden Soylu, "Tablo açıktır. 2015 yılında yıllık 7 bin 530 olan trafik kazaları can kaybı sayısı 2020 sonu itibarıyla 4 bin 866 olarak gerçekleşmiştir. Burada bu azalışa nüfus sayısının artmasını, araç sayısının artmasını koyduğumuz zaman elbette yönettiğiniz süreç açısından önemli bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu noktaya gelmek elbette zor ama bunu hem aşağıya indirmek hem de aynı zamanda bulunduğu yerde muhafaza etmenin de ne kadar zor olduğunu siz benden çok daha iyi biliyorsunuz" dedi.

'HIZLI BİR TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ'Bakan Soylu, önümüzdeki aylarda motosiklet kazalarını azaltma konusunda ciddi bir çalışma yapacaklarını söyleyerek, "Önümüzdeki haftalardan birini motosiklet ve kask haftası ilan edeceğiz. Pandemi nedeniyle motosikletlerin karıştığı kaza sayısı arttı. Buraya acilen hızlı bir tedbir almak zorundayız. Normalleşme süreciyle birlikte şehirlerarası yolcu taşımacılığı artacaktır. Dolayısıyla bu alana da hızlıca tedbir almak ve teyakkuzda olmak lazım. Özellikle otogar çıkışları denetlemeler, özellikle şoförlerin denetlemeleri önem arz etmektedir" diye konuştu.'KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL 'Batman'da dün 2 çocuğun öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı kazayı anımsatan Bakan Soylu, "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Bu, katliama açık davetiye çıkarmaktır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bize, 'niçin sık sık denetim yapıyorsunuz' diyenlere bir cevabımız var. Tam da bunlara engel olmak için. Çocuklarımız ölmesin, sakat kalmasın, hayata küsmesinler diye. Gelecek nesillerimizi sağlıklı ve gürbüz bir şekilde yetiştirebilmek için. Geleceğimizi onlara emanet edebilmek için" ifadelerini kullandı.

Trafik şube müdürlerine seslenen Soylu, "Sizin trafik güvenliğinde altın tarih yazmanızı istiyorum. Arzum budur. Alkollü sürücülere müsamaha göstermemenizi istiyorum. Onların trafikte yeri yok. Araba kullanmasınlar, taksiyi çağırsınlar. Taksiyle beraber gidecekleri yere gitsinler.  Canımız yanıyor hepimiz üzülüyoruz" dedi.


Son dakika haberleri | Bakan Soylu: AFAD'la ilgili mobil uygulama yapıyoruz (2)

Birleşmiş Milletler, Trafik Kazaları, Türkiye, AFAD, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Bakan Soylu: AFAD'la ilgili mobil uygulama yapıyoruz (2) - Son Dakika


Son Dakika

Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı
Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır         
22:06
PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti         
21:53
Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti         
21:30
AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu         
21:15
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü         
19:47
Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar         
18:26
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:19:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bakan Soylu: AFAD'la ilgili mobil uygulama yapıyoruz (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei