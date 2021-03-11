DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Soylu, AFAD'da 'Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısına' video konferansla bağlandı. Türkiye'nin, 2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde belirlenen trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltmayı hedefini tutturan 2 ülkeden biri olduğunu kaydeden Soylu, "Tablo açıktır. 2015 yılında yıllık 7 bin 530 olan trafik kazaları can kaybı sayısı 2020 sonu itibarıyla 4 bin 866 olarak gerçekleşmiştir. Burada bu azalışa nüfus sayısının artmasını, araç sayısının artmasını koyduğumuz zaman elbette yönettiğiniz süreç açısından önemli bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu noktaya gelmek elbette zor ama bunu hem aşağıya indirmek hem de aynı zamanda bulunduğu yerde muhafaza etmenin de ne kadar zor olduğunu siz benden çok daha iyi biliyorsunuz" dedi.

'HIZLI BİR TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ'Bakan Soylu, önümüzdeki aylarda motosiklet kazalarını azaltma konusunda ciddi bir çalışma yapacaklarını söyleyerek, "Önümüzdeki haftalardan birini motosiklet ve kask haftası ilan edeceğiz. Pandemi nedeniyle motosikletlerin karıştığı kaza sayısı arttı. Buraya acilen hızlı bir tedbir almak zorundayız. Normalleşme süreciyle birlikte şehirlerarası yolcu taşımacılığı artacaktır. Dolayısıyla bu alana da hızlıca tedbir almak ve teyakkuzda olmak lazım. Özellikle otogar çıkışları denetlemeler, özellikle şoförlerin denetlemeleri önem arz etmektedir" diye konuştu.'KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL ' Batman 'da dün 2 çocuğun öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı kazayı anımsatan Bakan Soylu, "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Bu, katliama açık davetiye çıkarmaktır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bize, 'niçin sık sık denetim yapıyorsunuz' diyenlere bir cevabımız var. Tam da bunlara engel olmak için. Çocuklarımız ölmesin, sakat kalmasın, hayata küsmesinler diye. Gelecek nesillerimizi sağlıklı ve gürbüz bir şekilde yetiştirebilmek için. Geleceğimizi onlara emanet edebilmek için" ifadelerini kullandı.

Trafik şube müdürlerine seslenen Soylu, "Sizin trafik güvenliğinde altın tarih yazmanızı istiyorum. Arzum budur. Alkollü sürücülere müsamaha göstermemenizi istiyorum. Onların trafikte yeri yok. Araba kullanmasınlar, taksiyi çağırsınlar. Taksiyle beraber gidecekleri yere gitsinler. Canımız yanıyor hepimiz üzülüyoruz" dedi.