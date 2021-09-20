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Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü

20.09.2021 00:43

Gelen son dakika haberine göre Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final müsabakasında İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli sporcularla telefonda görüntülü görüşerek şampiyonluğu kutladı. Soylu, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında da şu ifadelere yer verdi:

"Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz bizim çocuklar. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum."

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü - Son Dakika


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