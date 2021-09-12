Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Bir daha asla başaramayacaklar - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur. Hedefleri, bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Bir daha asla başaramayacaklar" dedi.

Bakan Soylu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, açıklamasında, "12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur. Hedefleri, bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Hedefleri, milletin birliğidir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileriyle istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar" ifadelerine yer verdi.