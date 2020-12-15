Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Bugün mesleğe başlayan polis, POLSAN'dan 350 bin lira emekli ikramiye alacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Bugün mesleğe başlayan polis, POLSAN'dan 350 bin lira emekli ikramiye alacak

15.12.2020 13:20
Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Bugün mesleğe başlayan polis, POLSAN'dan 350 bin lira emekli ikramiye alacak, System.String[]

Son dakika politika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün mesleğe başlayan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) üye polislerin sandıktan 350 bin lira emekli ikramiyesi alacağını belirterek, "Amacımız polis sandığını iyi yöneterek, minimum bunu 500 bin liraya çıkarmaktır" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün mesleğe başlayan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) üye polislerin sandıktan 350 bin lira emekli ikramiyesi alacağını belirterek, "Amacımız polis sandığını iyi yöneterek, minimum bunu 500 bin liraya çıkarmaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nda düzenlenen 'Poliste Psikolojik Sağlamlık Semineri'ne' katıldı. Bakan Soylu, "Polislik ne aldığı maaşla ne belki de diğer meslekler gibi farklılıklarla ölçülür. Polisliğin karşıtlığı yoktur, ölçülebilirliği de yoktur. Bir onur mesleğidir. Tabii bir taraftan 15 Temmuz'un getirdikleri bir taraftan da yoğun mesai, karşı karşıya kaldığımız süreçlerin oluşturduğu baskı bizde de bazı olumsuz sonuçlara yol açmıştı. Başka mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de bu yoğun mesai, karşı karşıya kaldığımız sorunların çetrefilliği elbette ki bazı psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Biz aileyiz, hep beraber çözmekle mükellefiz. Biz bunu milletimizle hiç paylaşmadık." ifadelerini kullandı.

'BU MESLEK, USTA ÇIRAK MESLEĞİDİR'Bakan Soylu, 4 ayrı çalışma yaptıklarını ve bu çalışmaların yapıcıları olan kişileri bir araya getirerek bir yol haritası çizdiklerini belirtti. Soylu, "Bu çalışmanın başında yüz bin polisimizde 26 intihar vakası vardı. Şimdi yüz bin polisimizde 11 intihar vakası var. 21 bin üzerindeki polis amirinden FETÖ sebebiyle sadece 8 bini kaldı. Polis Akademisi'nde 'seri polis üretimi' gibi tahkimatımızı gerçekleştirdik. Bir kısmını Polis Akademisi'nde eğittik, oradan mezun olduktan sonra amirlerimize 'sahada eğitimine devam edin' dedik; çünkü ihtiyacımız vardı. Belki de Türk polis teşkilatı ilk kez böyle bir dönem yaşıyordu. 100 kişi ikinci sınıftan polis müfettişi aldık. Bu meslek, usta çırak mesleğidir" diye konuştu.'POLSAN'A ÜYE POLİSLER 350 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAKLAR'Soylu, geçmişte FETÖ'nün oyuncağı haline geldiğini söylediği POLSAN'da bazı düzenlemeler yaptıklarını kaydederek, "Bugün mesleğe giren polisler, bugünün parasıyla sadece polis sandığından 350 bin lira emekli ikramiyesi alacaklar. Amacımız polis sandığını iyi yöneterek, minimum 500 bin liraya çıkartmaktır. Bir iddiayı ortaya koyduk. 4 yıldır polis sandığımızın yönetiminde, arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik, iyi portföy yönetimi ortaya koyarak hakikaten öz varlığımızı iki katından fazlaya çıkardık. Tam bir verimlilik yönetimi gerçekleştirdik. Kimse kusura bakmasın, isterseniz yarıştıralım; Türkiye'de portföy yönetimi konusunda polis sandığı örnek bir yönetim tarzı ortaya koydu. Bizatihi polis sandığının bir ferdi olarak çalışıyorum. Ayrıca çok profesyonel oldular ve devam edecekler. Geçen yıl 5 bin polis ve ailesini tatile gönderdik. Bu projeyi de devam ettireceğiz" dedi.'GÜZEL BİR SPOR OLİMPİYATI YAPACAĞIZ'Soylu, gelecek sene için bir müjdelerinin olacağını "Jandarma, Sahil Güvenlik, Polis Teşkilatı ve İçişleri Teşkilatı olarak güzel bir spor olimpiyatı yapacağız. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız yapılıyor. Bunun da bir heyecan oluşturacağına inanıyorum. Bizim tesislerimiz, Türkiye'de birçok yerde yok. Polisliğe yapılacak en büyük ihanet, bu teşkilata yakışmayan davranışta bulunanları idare etmektir. Bizim teşkilatımızda sadece bugün yok, yarın da var. Eğer bu zincirler arası disiplin, ahlak, sadakat ilişkisini iyi kurmazsak bizden sonraki göreve geleceklere iyi bir miras bakmamış olurum" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, konuşmasının sonunda Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek olan çok önemli bir toplantıya katılacağını belirterek salondan ayrıldı.


Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Bugün mesleğe başlayan polis, POLSAN'dan 350 bin lira emekli ikramiye alacak
Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Bugün mesleğe başlayan polis, POLSAN'dan 350 bin lira emekli ikramiye alacak
Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Bugün mesleğe başlayan polis, POLSAN'dan 350 bin lira emekli ikramiye alacak

Polis Bakım ve Yardım Sandığı, Emekli, Bakan, Polis, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Bugün mesleğe başlayan polis, POLSAN'dan 350 bin lira emekli ikramiye alacak - Son Dakika


Son Dakika

Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu
Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur         
12:56
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak         
11:20
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor         
10:12
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar         
23:56
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım! Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!         
23:25
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 13:25:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Bugün mesleğe başlayan polis, POLSAN'dan 350 bin lira emekli ikramiye alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei