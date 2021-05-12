Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü (3) - Son Dakika

BAKAN SOYLU, ÜS BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN ASKERLERE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3480 rakımlı ve Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan Düztepe üs bölgesinde, Mehmetçikle bir araya geldi. Bakan Soylu'ya, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.İçişleri Bakanı Soylu bu ziyaretini Twitter hesabından "3480 metre rakımda, Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan, Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kahramanlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti" cümleleriyle paylaştı.