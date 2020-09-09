İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Narko teröre darbe Diyarbakır Lice'de Bugün, Yıldırım 7 narko terörizm operasyonunda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 00:39 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Diyarbakır Lice'de 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele... - Son Dakika