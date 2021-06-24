Son dakika haberleri: Bakan Soylu: Evlat nöbetinde güzel haber - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha" diyerek evlat nöbeti tutan ailelerden birinin daha evladına kavuşacağını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha... Diyarbakır'dan Almanya'ya uzanan Evlat Nöbeti'nde, 26'ncı aile de evladına kavuşuyor. Van'daki Annelerden Atiye Dayan'la konuştuk. Mutluydu. İnşallah devamı gelecek" dedi.