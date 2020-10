Son dakika haberleri! Bakan Soylu Güvenlik Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Özgür KUMANOVALI/

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt Kaymakamlığı'nda düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Şehir güvenliğinde sorun yaşayan bir dünyada yaşıyoruz. Elimizdeki veriler gösteriyor ki bu sorun gelişmiş ülkelerde de ciddi boyutlardadır. Bir yandan gelişen teknoloji, diğer yandan maddeci kültürün alabildiğine yayılması, her hangi bir etik değer sahip olmayan maalesef yeni nesil iletişim ve medya aslında güvensiz ve yönsüz bir dünyayı adeta teşvik etmektedir. Yüz bin kişi başına düşen evden hırsızlık rakamında 2018 yılında Almanya 393, İtalya 316 ve İngiltere rakamı 715'tir. Türkiye 'de ise bu rakam 2018 yılında 94, 2019 yılı için 80'dir ve bu yılda bu rakamın altındayız. Ülkemizde bugün asayiş olaylarında, özellikle 15 Temmuz sonrası attığımız yenilikçi adımlar ve ortaya koyduğumuz güvenlik stratejisi sayesinde hemen her başlıkta olumlu bir azalış trendi yakaladığımızı ifade etmek isterim. Büyükşehirlerimiz bazında da evden hırsızlık ortalaması 2017-2020 arasında İstanbul'da 78'den 33'e, Ankara 'da 34'ten 3'e, İzmir 'de ise 21'den 6'ya gerilemiştir. Türkiye genelinde ise aynı periyotta 2017'de 282'den, 2018'de 210'a, 2019'da 178'e, 2020'de şu an için 148'e gerilemiştir. İnşallah bu rakamın 2021 sonu itibariyle Türkiye genelinde 100'ün altına düşüreceğiz. Yani hırsızlık rakamını 100'ün altına düşürmüş olacağız. Bu şu demektir; bazı illerimizde hiç hırsızlık olmayacak günde, bazı illerimizde de 1 veya 2 hırsızlık. bu iddialı bir rakamdır ama geldiğimiz nokta, performansımız, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 15 Temmuz'dan sonraki yeni güvenlik konseptimiz bize bunu imkanlı kılacaktır" dedi.

"ASAYİŞ OLAYLARI ÜLKE GENELİNDE AZALIYOR"Süleyman Soylu, geçen yıl ve bu yılın ilk 9 aylık rakamları üzerinde yaptığı kıyaslamayla, "Tüm asayiş olayları ülke genelinde yüzde 4.6, İstanbul'da yüzde 6.5 azalmıştır. Mal varlığına karşı işlenen olaylarda Türkiye genelinde yüzde 7.3, İstanbul'da yüzde 11 oranında azalmıştır. Mal varlığına karşı işlenen en yoğun 9 suç ortalamasında Türkiye genelindeki azalış yüzde 7.9, İstanbul genelinde azalış ise yüzde 18.6'dır. Evden hırsızlıkta aynı dönemde Türkiye genelindeki azalış yüzde 13.1, İstanbul'daki azalış ise yüzde 15.1 olmuştur. Gerek bu 9 suçtaki aydınlatma oranları gerekse diğer tüm suçlardaki aydınlatma oranları ise; tüm asayiş olaylarında ülke genelinde yüzde 84.4'tür, İstanbul'da ise yüzde 71.4 olmuştur. Ama o da son aylarda İstanbul'un aydınlatma konusunda önemli adımları söz konusudur. Bunlar da rakamlara olum şekilde yansımaktadır. Kişilere karşı işlenen olaylarda aydınlatma oranımız ülke genelinde yüzde 94.8, İstanbul'da ise yüzde 90.4'tür. mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız tüm ülkede yüzde 49.7'dir. 15 Temmuz'dan sonra biz bu rakamla karşılaştığımızda yüzde 36-37'ydi, belki daha da düşüktü. Biz bunu yüzde 50'ler bandına çekmeyi birinci hedef olarak koymuştuk ve bu banda yaklaştık. Vatandaşımızla, devlet arasındaki güvenin tesisi, özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlarda ki çok zordur bu, Avrupa bile bunun yüzde 1 artmasını büyük bir başarı olarak görür arkadaşlarımızın ortaya koyduğu gayretle, topyekün bir mücadele ile birlikte yüzde 50'ye yaklaşmıştır. İstanbul'da ise bu oran yüzde 31.5'tur. Biz bunu yukarı çekmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

KADIN CİNAYETLERİ VE AİLE İÇİ ŞİDDETKadın cinayetleri ve aile içi şiddete dikkat çeken Süleyman Soylu, "Dünyanın da ciddi bir meselesi olan kadın cinayetlerinde de sürekli olarak yeni tedbirler ortaya koyuyoruz. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ofisinin raporuna göre kadın cinayetlerinde milyon kişi başına küresel ortalama 2016 rakamlarıyla 13'tür. Avrupa kıtasında yine 7'dir milyonda. Türkkiye'de ise milyonda 3.8'di. Hatta Türkiye rakamı 2018'de 3.3'e geriledi. Bu yıl itibariyle de bu rakam 3'ün altındadır. Türkiye'nin aile içi şiddetle mücadele ve kadın cinayetleriyle mücadele konusunda ortaya koyduğu ivme olumlu bir şekilde gitmektedir. Ama bizim hedefimiz bu konuda özellikle aile içi şiddet ve kadın cinayetleri konusundaki temel hedefimiz bir tek kadının, bir tek insanımızın aile içi şiddetten, bir tek kadınımızın cinayetten etkilenmeme noktasına kadar mücadelemiz devam edecektir. Özellikle 1 Ocak - 2 Ekim arasında kadın cinayeti sayısı bu yıl 189'dur ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk yılbaşında bu güne kadar bir azalış söz konusudur. Aynı zamanda geçen Eylül ayından bu Eylül ayına kadar toplam 1 yıllık süreçte ise toplam azalış oranı yüzde 42'dir" diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELESoylu, "Sözde dost görünen ülkelerin, sinsi planlarına rağmen etrafımızdaki ülkelerdeki siyasi istikrarsızlığa rağmen, güvenlik istikrarsızlığına rağmen, terör örgütlerinin bu istikrarsızlığına, küresel güçlerin terör örgütleriyle bize dönük istikrarsızlaştırma çabalarına rağmen Türkiye'nin şehirleri, dünyanın en güvenli şehirleri olma yolunda ilerlemektedir. Hemen yanı başımızdaki coğrafyada şu anda bizim başka mahfillerde de maalesef mücadele ettiğimiz ülkeler terör örgütü PKK'ya yerden yere nasıl füze attığını öğretiyorlar. Yani daha ötesi de var. Nasıl füze atılı yerden yer, nasıl siber mücadeleler ortaya konulur? Bütün bunları öğretiyorlar. Bunları da tek tek biliyoruz. Bize dost görünen, aynı ittifak içerisinde olduğumuzu zannettiğimiz ülkelerin maalesef hemen yanı başımızda ortaya koydukları süreçlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli dile getirdiği binlerce TIR mühimmat, savaş malzemesini nasıl o bölgeye sevk etmeleri söz konusuysa; bununla yetinmeyip bunların teker teker kullanılması konusunda tüm birikimlerini maalesef orada ortaya koyuyorlar. Buna rağmen asayiş, terör, uyuşturucu ile mücadele, siber suçlar, aile içi şiddetle mücadele, organize suçlar, mafya, hayvanları, doğayı ve çevreyi koruma meselesi dahil, trafik ve organize suçlarla mücadelede her geçen gün daha iyiye gittiğimiz aşikardır. Terörle mücadelemiz ise başlı başına bir başarı ve fedakarlık hikayesidir" şeklinde konuştu.

TRAFİK KAZALARIBakan Soylu trafik konusuna da değinerek, "Bizim için önemli bir noktadır ama yeterli değildir. Temmuz ayı rakamlarıyla hem olay yeri hem de hastane rakamlarıyla söylüyorum; 1 yıllık yani 2019 Temmuz sonu, 2020 Temmuz sonu hastane ve olay yeri trafikteki hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 990'dır. Bu bizim için çok önemli bir rakamdır. Bir taraftan gelişen teknoloji, diğer taraftan ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve yollarımızın standartlarının sürekli olarak artması, alternatif ulaşım kaynaklarının gelişmesi, diğer taraftan da trafikte aldığımız tedbirlerin artmasıyla hakikaten Türkiye'de çok önemli bir noktaya geldiğimizi, ilk hedefimize yüzde 1'lik bir noktanın kaldığını çünkü Avrupa seviyesi de yüz binde 5'tir. Biz şu anda yüz binde 6'dayız. Eğer yüz binde 5'lik bir seviyeye geldiğimiz andan itibaren de Allah nasip ederse Almanya seviyesine inmek için bir mücadele ortaya koyacağız. Bu kazalarda sadece ölümler yok, hem yaralanmalar var, Allah muhafaza sakat kalmalar var, aynı zamanda da maddi hasarlar var. bu hem insanın yaralanması, can kaybını engelleyen, hem de maddi olarak ülke ekonomisine zararı engelleyen çok önemli bir sürecin içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Ancak bu başarıyı yeterli görmemiz mümkün değildir. Parolamız güvenli şehirler ve sokaklardır" diye konuştu.