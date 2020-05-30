Son dakika haberleri: Bakan Soylu: İki provokatör de yakalandı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , Ermeni Kilisesi'nin haçının kırılması ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atılması olaylarının faillerinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu: İki provokatör de yakalandı

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