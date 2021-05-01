Son dakika haberleri: Bakan Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, İran sınırında incelemelerde bulundu
01.05.2021 22:48
Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı temasları kapsamında Türkiye-İran sınır hattındaki İl Jandarma Komutanlığı Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ni ziyaret etti.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı temasları kapsamında Türkiye- İran sınır hattındaki İl Jandarma Komutanlığı Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ni ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı ziyareti kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na ait askeri helikopterle Türkiye- İran sınır hattında incelemede bulundu. Daha sonra Doğubeyazıt ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığı Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ne gelen Bakan Soylu, tören mangasınca karşılandı. Soylu, burada görevli askerlerle sohbet etti, kulede incelemede bulundu.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Ramazan akşamında Türkiye- İran sınırında, Ağrı'da, Yaygınyurt Yaşam Kulesi'nde kahraman jandarmamızla" ifadesini kullandı.
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