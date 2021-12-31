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İSTANBUL'DA DEV OPERASYON; BAKAN SOYLU TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI DİYE DUYURDU - Son Dakika

İSTANBUL'DA DEV OPERASYON; BAKAN SOYLU TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI DİYE DUYURDU

31.12.2021 16:21

İSTANBUL'da, uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda, 553 kilogram 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

İSTANBUL'da, uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda, 553 kilogram 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. dedi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu şebekesine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Sarıyer, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde 5 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 553 kilo 800 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, 137 kilo kimyasal madde, 1 hassas terazi ve para sayma makinesi ile 346 bin Türk Lirası, 12 bin 550 Dolar ve 3 bin 500 Euro para ele geçirildi. Operasyonda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU TÜRKİYE TARİHİNDE REKOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA DEV OPERASYON; BAKAN SOYLU TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI DİYE DUYURDU
İSTANBUL'DA DEV OPERASYON; BAKAN SOYLU TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI DİYE DUYURDU
İSTANBUL'DA DEV OPERASYON; BAKAN SOYLU TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI DİYE DUYURDU
İSTANBUL'DA DEV OPERASYON; BAKAN SOYLU TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI DİYE DUYURDU

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Süleyman Soylu, Metamfetamin, Kimyasal, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DEV OPERASYON; BAKAN SOYLU TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI DİYE DUYURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEV OPERASYON; BAKAN SOYLU TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI DİYE DUYURDU - Son Dakika
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