Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.7 6 bandına geldi" - Son Dakika
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.7 6 bandına geldi"

22.03.2022 11:49

Bir son dakika haberine göre Alınan tedbirler ve başarılı uygulamalar sayesinde trafik kazalarındaki can kayıplarında azalma olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye trafik konusunda stratejiler uyguladı ve yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.

Alınan tedbirler ve başarılı uygulamalar sayesinde trafik kazalarındaki can kayıplarında azalma olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye trafik konusunda stratejiler uyguladı ve yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.7-6 bandına geldi" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Eş Güdüm Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 'Karayolu Trafik Güvenliği Stratejileri Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, trafik güvenliğinin dünyadaki en önemli meselelerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Sayılar ve küresel iş birliği çalışmaları gösteriyor ki, dünyanın en önemli güvenlik problemlerinden birisi trafik güvenliği meselesidir. Bu işin sadece ceza kesmekle, fazladan iki trafikçi görevlendirmekle çözülecek kadar basit olmadığını, bir ortak akla, güçlü bir koordinasyona, ciddi bir strateji ve sağlıklı bir uygulamaya ihtiyaç duyduğunu anlatır" değerlendirmesinde bulundu.

"Planlarımız çerçevesinde 70 çalışma toplantısı gerçekleştirildi"

Trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini ifade eden Bakan Soylu, "Şu ana kadar strateji ve eylem planlarımız çerçevesinde 70 çalışma toplantısı gerçekleştirildi; Bu çalışmalara 487 kurum, 2 bin 746 da kişi katılımı oldu. Eylem planımızdaki 41 amaç, 104 hedef ve 441 performans göstergesi üzerinden çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Bunların pek çoğu da basit bir önemle yaşanmayacak zararlardır"

Alınabilecek basit önlemlerin vahim durumların önüne geçebileceğini aktaran Bakan Soylu, "Bir trafik kazası sebebiyle sevdiklerini kaybedenler, yaralananlar, engelli olarak hayatına devam etmek durumunda kalanlar, sağlığına bir şey olmasa bile, yıllarca elde ettiği birikimlerini, bir trafik kazasının maddi bilançosuna harcamak zorunda kalanlar, belki ailenin geçim kaynağını kaybedenler, belki başkalarının can kaybına sebep olduğu için, hukuki kısmı bir yana vicdanen en büyük cezaya maruz kalan insanlar. bunlar hep, işin 'can kaybı' sayısının arkasında saklı kalan, görmediğimiz, fark etmediğimiz durumlardır. Bunların pek çoğu da basit bir önemle yaşanmayacak zararlardır. Biraz dikkat, araç kullanırken biraz ciddiyet, bir basit emniyet kemeri takma hareketi, ayağımızı gazdan biraz çekmek; alkol almışsak taksiye binmek; uykumuzu almadan direksiyon başına geçmemek, cep telefonumuza elimizi uzatmamak, direksiyon başında eşe dosta mesaj yazmamak; bunun gibi pek çok basit kural, aslında bize bu maliyetlerin hiçbirini yaşatmayabilir" ifadelerini kullandı.

"Gerekli bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek durumundayız"

2015 yılından bu yana 40 bini aşkın kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Bakan Soylu, "Türkiye'de 2015 yılından 2021 yıl sonuna kadar yaşanan trafik kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı toplam 44 bin 392'dir. Aynı periyotta yaralı sayımız ise toplam 1 milyon 891 bin kişidir. Trafik kazası nedeniyle hiç kimsenin ölmediği veya ciddi derecede yaralanmadığı bir Türkiye hedefinin vizyonumuz olarak belirlenmesi, kararlılığımızın göstergesidir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için benimsediğimiz ve uluslararası literatürde de karşılığı olan 'Güvenli Sistem Yaklaşımı' ve trafikte sıfır can kaybı hedefini ifade eden, literatürdeki adıyla 'Vizyon Sıfır Yaklaşımı' iddialı ama gerçekleştirilebilir hedeflerdir. Bu hedefi sadece topluma nasihatle ve ceza keserek gerçekleştiremeyiz. İnsanları trafikte hata yapmaya iten tüm sebepleri tespit etmek, ortadan kaldırmak, bunun için gerekli bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek durumundayız" diye konuştu.

"Bilimsel ve stratejik adımlara devam edeceğiz"

Hayata geçirilen uygulamalarla can kayıplarında ciddi bir azalma yaşandığını dile getiren Bakan Soylu, "Türkiye trafik konusunda stratejiler uyguladı ve yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.7 - 6 bandına geldi. 2015'e göre yıllık can kaybı ortalama 2 bin 500 kişi azaldı. 2010 yılına göre araç sayısı 2020 yılında yüzde 59.9 artmışken ölümlü trafik kazası sayısı aynı periyotta yüzde 40.8 azaldı. Trafik konusuna odaklanmaya devam edeceğiz. Buradaki gibi bilimsel ve stratejik adımlara devam edeceğiz ama aziz milletimizin desteği, gayreti, hassasiyeti olmadan bunu başarabilmemiz mümkün değildir" dedi.

Toplantıda pek çok isim yer aldı

Gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Çelik, Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık yer aldı. - ANKARA

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.7 6 bandına geldi
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.7 6 bandına geldi
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.7 6 bandına geldi
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.7 6 bandına geldi

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3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: 'Yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.7 6 bandına geldi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Yüz bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybında 2015'te 9.6'dan 2021 sonu itibarıyla 5.7 6 bandına geldi" - Son Dakika
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