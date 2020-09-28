'AİLESİ 390 GÜNDÜR EVLAT NÖBETİNDE'

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, "Teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları belirlendi. Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin; Diyarbakır'da 390 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında olduğu öğrenildi. Teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168'e yükseldi" denildi.