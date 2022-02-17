Üye Girişi
Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile görüştü - Son Dakika

Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile görüştü

17.02.2022 19:56

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kosava İçişleri Bakanı Xhelal Svecla ile bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kosava İçişleri Bakanı Xhelal Svecla ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Svecla'yı bakanlıktaki makamında kabul etti. Şeref Defteri'nin imzalanmasının ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından makama geçildi. Burada konuşan Soylu, Kosova ve Türkiye arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeyiz. Kosova'nın Balkanlar'daki hem istikrar hem refah hem de huzurun en önemli ülkesi olduğunu biliyoruz. Birbirimizle olan ilişki kültürümüzü, medeniyet bağımızı anlatmaya gerek yok, arkadaşlara bir örnek yeter; Celal ve Süleyman. Birlikte çok işimiz var" dedi.

'O GÜNLERİ UNUTMAYACAĞIZ'

Kosova İçişleri Bakanı Svecla ise Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, gün içinde yaptığı tüm görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Svecla, "Türkiye, bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülkelerden birisiydi. O günlere ulaşmak için Türkiye'nin bize çok yardımı oldu. O günleri unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin de hazır bulunduğu heyetler arası görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile görüştü
Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile görüştü
Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile görüştü

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, Türkiye, Kosova, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:13 Son Dakika: Ülkemizde 17 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 258 kişi hayatını kaybetti 92 bin 406 yeni vaka belirlendi
20:07 Milli futbolcu Enes Ünal ayın futbolcusu seçildi! İnanılmaz performansa İspanyollar sessiz kalamadı
20:04 Kuzey Almanya'da etkili olan fırtına seyir halindeki feribotun camlarını patlattı
19:37 Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş
19:27 Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 20:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, Kosovalı mevkidaşı Svecla ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement