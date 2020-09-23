Son dakika haberleri... Bakan Soylu: "Kuzey Irak'tan giriş yapan 6 kişiden biri yarın Diyarbakır'da ailesiyle buluşacak"

Bir son dakika haberine göre Bakan Soylu: "Kuzey Irak'tan giriş yapan 6 kişiden biri yarın Diyarbakır'da ailesiyle buluşacak" "Yarın 17. aile çocuğuyla buluşacak" Kuzey Irak'tan giriş yapan 6 kişi var. İkna metoduyla bu yıl 162 kişi teslim oldu"

Bakan Soylu: "Kuzey Irak'tan giriş yapan 6 kişiden biri yarın Diyarbakır'da ailesiyle buluşacak" "Yarın 17. aile çocuğuyla buluşacak" Kuzey Irak'tan giriş yapan 6 kişi var. İkna metoduyla bu yıl 162 kişi teslim oldu"

Diyarbakır, Bakan, Irak, Genel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 22:20 - Kaynak: İHA Son Dakika › Genel › Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 'Kuzey Irak'tan giriş yapan 6 kişiden biri yarın Diyarbakır'da ailesiyle buluşacak' - Son Dakika

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