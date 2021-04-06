Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir"

06.04.2021 19:15

Bir son dakika haberine göre Bakan Soylu: "O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir" "Umursamazlık elbette ki gözyaşı varken bize yakışmaz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriye tepki göstererek, "Dünyanın bu düzenine...

Bakan Soylu: "O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir"

"Umursamazlık elbette ki gözyaşı varken bize yakışmaz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriye tepki göstererek, "Dünyanın bu düzenine teslim olmayacağız. O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı ve Mehmet Akif İnan Vakfı'nın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" tanıtım programına katıldı. Programda konuşan Soylu, Suriye'de mağdur olan ailelere yapılan ve yapılacak olan yardımlardan bahsederek, 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriyi de değerlendirdi.

"Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi"

Program hakkında konuşan Soylu, "Bu programa katılmam bir nasiptir. Ama bunun yanında bir sebep daha var. Biraz önceki videoda afet eğitim yılı dolayısı ile Başkan ile birlikte olduğumuzda, böyle bir şeyi bahsettiğinde bana deseydi ki 'bu işi yarım saat içinde yapacağız' Allah şahit koşa koşa gelirdim. Çünkü biraz önce sayın başkanlarla değerlendirme yaparken bir cümle çıkarttık 'Allah dağına göre kar veriyor' bizim milletimizin sorumluluğu da bu. Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi ya biz olmasaydık. ya sırtımızı dönseydik. ya da batıdaki gibi 'mış' gibi 'miş' yapsaydık. Sadece kameraların ve televizyonların önünde vicdanımızın bize mecbur ettiği hiçbir değerlendirmenin içinde bulunmadan yaşıyor ve gidiyor olsaydık. ya sırtımızı dönseydik. ya da batıdaki gibi 'mış' gibi 'miş' yapsaydık. Eğer Cumhurbaşkanımız Batı'nın kayığına binseydi, onların tavsiye ettiklerini, istedikleri süreçlerinin uygunluğunu göre hareket etseydi. Bu dünyamız da öteki dünyamız da harap olurdu" dedi.

"Türkiye sınırında göç etmeyi bekleyen 7 milyon göçmen var"

"İdlib'te savaşta 1.5 milyon insan yaşıyordu", diyen Soylu, "Bugün bu sayı 3.8 milyon civarında insan var. 2020 Mart başına kadar 3 ayda 960 bin insan savaş yüzünden zorla yerlerinden edilmiştir. 2020 Mart ayı başında ilan edilen ateşkes sonrası az bir kısmı geri döndü. Şu an 1 milyon 250 bin insan sadece kamplardaki çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor" dedi. Türkiye'nin ikinci göç dalgasının ucunda olduğunu söyleyen Bakan Soylu, İran'dan Afganistan'dan ve daha birçok ülkeden Türkiye sınırlarında bekleyen 7 milyona yakın insan olduğunu ve neredeyse bir bu kadar da yani 5 milyon civarında da Türkiye'nin sınırları içinde olduğunu belirtti.

"O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir"

Emekli amirallerin imzaladığı bildiri hakkında konuşan Soylu, "Dünyanın bu düzenine teslim olmayacağız. O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir. Eğer bunun farkında değilsek buralarda yer işgal etmemizin hiçbir anlamı yoktur. Bu mücadeleyi sonuna kadar yapma konusunda bedeli ne olursa olsun hiçbir santim geri durma konusu söz konusu değildir olamazda. O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiçbir zaman geçmemiştir cesaret bile edemezler. Akıllarından geçirirlerse efendileri döner onlara 'siz neyi düşünüyorsunuz' diye sorar ve yargılarlar diye pısırık pısırık yaşamışlardır" diye konuştu.

Soylu, darbe imalarının olduğu dönemleri belirterek "Değil darbe yapmaya kalkmak bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının önderliğinde 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' adlı bir briket ev başlattıklarını ifade eden Soylu, 20 bin olarak konuşulan priket evlerin şuanda 60 bini geçtiğini ve 35 bin tanesinin de yapıldığını söyledi.

"Umursamazlık, elbette ki gözyaşı varken bize yakışmaz"

Peygamber Efendimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadis-i şerifini örnek göstererek mültecilere ve Suriye'deki yardıma muhtaç savaş mağduru insanlara yardım etmenin gerekliliğini belirten Soylu, "Komşumuzda gözyaşı var. Umursamazlık elbette ki gözyaşı varken bize yakışmaz. Allah'a şükür bu güne kadar böyle yapmadık. Bundan sonrada İdlib'teki bu büyük sıkıntı imkanı olan tüm vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberleri: Bakan Soylu: O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir
Son dakika haberleri: Bakan Soylu: O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir
Son dakika haberleri: Bakan Soylu: O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir
Son dakika haberleri: Bakan Soylu: O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir

Süleyman Soylu, Türkiye, Emekli, İdlib, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Soylu: 'O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Gölde boğulduğu sanılan adamın kahvehaneye çay içmeye gittiği anlaşıldı Gölde boğulduğu sanılan adamın kahvehaneye çay içmeye gittiği anlaşıldı Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi
Merih Demiral, koronavirüsü atlattı Merih Demiral, koronavirüsü atlattı         
20:25
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt         
18:53
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu         
18:16
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası         
17:51
Avukatlık bürosuna silahlı saldırıda bulunup 3 kişiyi öldüren muhtarın kaçış anı kameraya yansıdı Avukatlık bürosuna silahlı saldırıda bulunup 3 kişiyi öldüren muhtarın kaçış anı kameraya yansıdı         
17:30
Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi         
17:07
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 20:51:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Bakan Soylu: "O bildiri de bizi dünyanın bu düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei